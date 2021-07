Der er gang i transferdøren hos FCK, og nu har klubben hentet endnu en spiller.

Der er tale om den georgiske landsholdsspiller Davit Khocholava, som B.T. tidligere har kunnet afsløre.

Klubben har tirsdag morgen offentliggjort handlen, efter det længe har været et ønske at få fingrene i den 28-årige forsvarsspiller.

Ifølge B.T.s oplysninger var FCK allerede for et år siden tæt på at hente Davit Khocholava med daværende manager Ståle Solbakken og teknisk direktør Frederik Leth i spidsen.

Dengang var Khocholava reservespiller for Shakhtar Donetsk, og FC København øjnede et potentielt scoop.

Det var lige oppe over, da georgieren pludselig begyndte at få mere spilletid for Shakhtar Donetsk, og ukrainernes storrige præsident lukkede helt ned for den handel.

Nu er det så endelig lykkedes for hovedstadsklubben, der nu har fået en spiller med 28 landskampe på sit cv.

»Vi er glade for, at vi kan hente en forstærkning som David til F.C. København, hvor han har været et tema gennem længere tid, og han kommer til at give os nogle kvaliteter, vi har brug for,« siger klubbens sportsdirektør Peter Christiansen og fortsætter:

»Der har været opbygget en relation over lang tid, og nu er timingen den rigtige for alle parter. Vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at hente David til FCK.«

Udover Shakhtar Donetsk har den nye FCK-spiller tidligere været i Dinamo Tblisi, Kolketi Poti, Shukura og Chornomorets.

»Jeg er virkelig glad for, at det endelig er faldet på plads med dette klubskifte. F.C. København er en stor klub med en virkelig flot historie – også ude i Europa. Jeg har kendt til deres interesse gennem længere tid, og selvom der også var interesse fra andre klubber, har jeg hele tiden set FCK som en oplagt mulighed for mig, hvis alle parter kunne blive enige,« siger den nye mand i København.

Den 28-årige landsholdsspiller er ikke den eneste nye i FCK-trøjen. Mandag kunne klubben præsentere Kevin Diks, ligesom klubben også har hentet Kamil Grabara.