FC København fortsætter jagten på guldet på transfermarkedet. Og Andreas Bjelland er nyeste mand i den hvide trøje.

Den danske landsholdsspiller, som dog ikke kom med til VM, vender tilbage til Danmark efter en årrække i udlandet, hvor han senest var på kontrakt i Championship-klubben Brentford. Her ønskede den 29-årige midterforsvarer dog ikke at skrive under på en ny aftale, og derfor henter Ståle Solbakken ham nu hjem på en fri transfer og på en fire-årig aftale.

»Det er ingen hemmelighed, at jeg egentlig havde planer om at blive i udlandet nogle år endnu, og jeg har også haft interessante tilbud fra udenlandske klubber. Men da FCK kom på banen og jeg fik talt mere med Ståle og Johan om deres planer for holdet, så var jeg ikke i tvivl om, at det her er det rigtige for mig,« siger Andreas Bjelland til FC Københavns hjemmeside.

Andreas Bjelland har længe været Ståle Solbakkens ønskespiller til forsvaret, som B.T. allerede kunne fortælle i maj. FC København-manageren havde udset sig den rolige Bjelland til at stabilisere sit forsvar, men dengang måtte han vente på at se, om der kom endnu bedre tilbud til Bjelland. Det kunne et VM have sørget for. Men da Bjelland var ramt af en skade tæt på den første kamp, valgte landstræner Åge Hareide at se bort fra ham til sin trup.

Og det kan altså have været FC Københavns held. For nu står han i den hvide trøje og er klar til at spille Superliga igen. Klar til at stabilisere et forsvar, som har mistet Erik Johansson denne sommer, men som samtidig har fået svenske Sotirios Papagiannopoulos ind fra Östersunds FK.

»I Andreas Bjelland får vi en stærk lederfigur, der altid tager et stort ansvar for sit hold både med og uden bold. Han er en forudseende og spilstærk forsvarsspiller, der vil give os nye dimensioner i opspillet med sin store ro og sit gode venstre ben, mens han også har potentialet til at blive en af holdets ledere,« siger FCK-manager Ståle Solbakken.

