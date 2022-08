Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

FC København har købt den australske landsholdsmålmand Mathew Ryan.

Det melder klubben på deres hjemmeside.

30-årige Mathew Ryan kommer til FC København fra spanske Real Sociedad.

Den australske keeper har underskrevet en kontrakt, der løber for de to kommende sæsoner.

Mathew Ryan har været til VM med Australien i både 2014 og 2018, og har også klubber som Valencia, Brighton og Arsenal på cv'et.

Sportsdirektør Peter Christiansen er godt tilfreds med at have landet handlen på et tidspunkt, hvor deres førstemålmand er ude med en skade i 4-6 uger.

»Efter Kamil Grabaras skade har vi søgt efter en tilføjelse på målmandsposten, og vi er meget tilfredse med den løsning, vi har fundet med Maty, som både på kort og længere sigt sikrer øget konkurrence og kvalitet på den position,« siger Peter Christiansen om den nye signing og fortsætter:

»Maty kommer med mange kampe i nogle af verdens største ligaer og har stadig masser af sult for at gøre det godt i FCK og til den VM-slutrunde, han skal til med Australien.«

Foto: KARIM JAAFAR Vis mere Foto: KARIM JAAFAR

Mathew Ryan har repræsenteret Australien i hele 73 A-landskampe. Han er i øjeblikket også anfører for sit land.

Den australske landsholdskeeper er selv glad for nu at kunne kalde sig FCK-spiller.

»Jeg ser meget frem til at blive en del af en stor klub som F.C. København, der har et fantastisk ry i hele Europa.«

»Holdet har stor kvalitet, og ambitionerne for klubben er høje i forhold til at vinde titler og være en del af de største europæiske turneringer. Det vil jeg arbejde hårdt for at bidrage til,« siger Ryan, der får rygnummer 51 i FC København.