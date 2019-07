Nordisk landsholdsmålmand ud - nordisk landsholdsmålmand ind!

FC København har sat navn på den nye målmand, som skal tage kampen op med Sten Michael Grytebust om pladsen i buret.

Det er - som ventet - svenske Karl-Johan 'Kalle' Johnsson, som er det nyeste spillerindkøb hos de danske mestre, som officielt har præsenteret den 29-årige målmand, ved dagens træning.

Han er købt i franske Guingamp. Hans kontrakt løber til sommeren 2023, oplyser FCK.

Foto: Jonathan NACKSTRAND Vis mere Foto: Jonathan NACKSTRAND

»Det bliver spændende. Jeg glæder mig. Det er Nordens største klub,« siger Johnsson til FCK.

Allerede for et par uger siden fortalte Guingamps træner, Patrice Lair, at den svenske landsholdsmålmand 'Kalle' Johnsson var på vej til FCK.

Hvem har egentlig købt hvem? Og hvem er blevet solgt? Få det store overblik over alle Superligaens transfers lige HER

Det skifte var dog afhængigt af, at FCK fik solgt Jesse Joronen.Det skete igår, hvor den finske keeper skiftede FC København og Superligaen ud med Brescia og Serie A.

29-årige 'Kalle' Johnsson har en fortid i superligaklubben Randers FC. Her spillede han fra 2014 til 2016. Han har syv landskampe på cv'et for Sverige, hvor han er reserve for Robin Olsen.

Foto: PASCAL GUYOT Vis mere Foto: PASCAL GUYOT

Med tilgangen af Johnsson råder FCK-træner Ståle Solbakken dermed over to stærke keepere, som skal kæmpe om den målmandspost, som Joronen efterlader.

Sten Michael Grytebust - den bedste målmand i Superligaen i de seneste to sæsoner - blev købt tidligere i sommerens transfervindue.

Foruden Grytebust og Johnsson tæller FC Københavns trup i øjeblikket unge Frederik Ibsen og Stephan Andersen, som dog rev sin akillessene over mod slutningen af sæsonen, og er ude resten af året.

»Efter salget af Jesse Joronen har vi haft behov for en stærk og solid erstatning, og i Kalle Johnsson får vi en bundsolid keeper, der har international erfaring og kender den danske liga indgående,« siger Ståle Solbakken til FCk's hjemmeside.

Han fortsætter:

»Han er lige nu i top tre blandt de svenske keepere, og vi er meget trygge ved vores målmandsteam med ham, Sten Grytebust og Frederik Ibsen.«



»Vi skal have en stærk konkurrence på alle positioner, og det får vi også på målmandsposten. Vi ser meget frem til at arbejde sammen med dygtige og erfarne keepere, som alle hører til blandt de bedste i Skandinavien, og vi føler, at vi står stærkt på den position,« lyder det fra FCK-træneren.

»Jeg ved, at der bliver hård konkurrence om at blive førstemålmand, men jeg er et konkurrencemenneske, og jeg er sikker på, at vi i målmandsteamet vil skærpe hinanden og sammen øge holdets chancer for succes,« siger 'Kalle' Johnsson, som får rygnummer 21.