Rygterne talte sandt.

FC Nordsjælland siger farvel til cheftræner Johannes Hoff Thorup, der er blevet ansat i Norwich i den næstbedste engelske fodboldrække.

Det oplyser FCN på sin hjemmeside.

»Her i klubben er der ikke nogen, der shiner alene. Vi er sammen om tingene, og det er fællesskabets fortjeneste, når der er spillere – eller en træner – der får muligheden for at prøve sig selv af på en international hylde,« siger Johannes Hoff Thorup.

»Det er selvfølgelig en stor mulighed, og det er derfor, at jeg tager springet ud i det. Jeg håber, at det også er sådan, folk vil se på mit skifte, for FCN er virkelig fantastisk på alle punkter.«

Rygterne om den 35-årige træners skifte til Championship-klubben tittede først frem for cirka 10 dage siden.

Han har fået en tre-årig kontrakt med Norwich, der missede oprykningen til Premier League. Med sig får han Glen Riddersholm, der skal være assistenttræner.

OPDATERES...