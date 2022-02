FC Midtjylland henter den colombianske forsvarspiller Pablo Ortiz på en 18 måneder lang lejeaftale.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

Den 21-årige Ortiz kommer fra America de Cali i Colombia.

»Vores scouting-team har fundet en rigtig spændende spiller i Pablo Ortiz i Colombia, som vi har kigget nærmere på i en længere periode. Pablo har en god defensiv pakke, hvor hans hurtighed og fysik skiller sig ud, og han er samtidig glimrende på bolden,« fortæller sportschef i FC Midtjylland Svend Graversen.

Ortiz-transferen gik igennem få timer før transfervinduet blev smækket i mandag aften, og der er en købsoption med i aftalen, såfremt FC Midtjylland ender med at være interesseret i at købe ham.

Forsvarsspilleren fik sin debut som senior i 2020, og samme år blev han colombiansk mester med America de Cali. Han har desuden været udtaget til det colombianske landshold for et år siden, men uden at få debut.

Transferen markerer afslutningen på Midtjyllands transfervindue, hvor klubben har været yderst aktiv.

Således har man hentet Edward Chilufya, Vágner Love, Max Meyer, Mads Døhr Thychosen og David Ousted. Samtidig er eksempelvis Jens-Lys Cajuste, Dion Cools og Jonas Lössl skiftet væk fra klubben.