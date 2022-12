Lyt til artiklen

FC Midtjylland har solgt den brasilianske midtbanespiller Evander til amerikanske Portland Timbers.

Det oplyser klubben i en pressemeddelelse.

B.T. kunne allerede i oktober fortælle om interessen, hvor der var landet et bud på 75 millioner på midtjydernes bord.

Amerikanerne oplyser, at man har skrevet en kontrakt med brasilianeren frem til 2026 med option på et yderligere år.

»Evander har via sine markante præstationer fortjent det her skifte. Det er en rigtig god case for begge parter, fordi vi har fået den pris, vi mener, han er værd, mens det ligeledes er et spændende skridt for Evander at komme til MLS. Det er endnu et tegn på, at vi udvikler rigtig dygtige spillere her i FCM, som bliver vurderet til at være mange penge værd,« fortæller midtjydernes sportschef Svend Graversen i pressemeddelelsen.

Evander kom til Midtjylland fra Vasco da Gama i 2018 og udviklede sig til en profil for klubben.

B.T. har også tidligere beskrevet, at tyrkiske Galatasaray har været stærkt interesseret i midtbanespilleren, men nu er det altså MLS-klubben Portland Timbers, der sikrer sig hans underskrift.

Med Midjylland nåede han at blive dansk mester og vinde pokalturneringen to gange samt spille Champions League-fodbold.