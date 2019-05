FC København har fundet afløseren for Peter Ankersen og hentet den kroatiske højreback Karlo Bartolec i FC Nordsjælland.

24-årige Bartolec har skrevet en kontrakt med FCK frem til sommeren 2023. Bartolec tiltræder efter sommerferien og får trøje nummer 17.

Bartolec fik sin fodboldopdragelse i Dinamo Zagreb, inden han skiftede til Lokomotiv Zagreb, før turen gik til Danmark og tre sæsoner i FCN.

Han fik debut for det kroatiske A-landshold i oktober og er også udtaget til den kommende landsholdssamling.

»Bartolec er en dynamisk og aggressiv højre back med store offensive kvaliteter. Han er fysisk stærk og har en stor løbekapacitet.«

»Han er stadig ung, men har allerede spillet relativt mange kampe for FCN og lidt international fodbold med både dem og landsholdene i Kroatien,« siger FCK-manager Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

Købet af Bartolec skal ses i lyset af det forestående salg af Peter Ankersen.

»Vi ved, at Peter Ankersen forlader os denne sommer, og vi har Varela på samme position, men vi er bevidste om, at hverken Varela eller Bartolec er klar til at spille samtlige kampe i næste sæson.«

»Derfor har vi brug for at være dækket stærkt ind på den position, og det er vi nu,« siger Ståle Solbakken.

»Vi har haft en lidt smal trup denne sæson, og planen er derfor at arbejde os hen mod en lidt bredere trup til den kommende sæson, og her er tilføjelsen af Bartolec et fint skridt,« forklarer nordmanden.

/ritzau/