Brøndby IF har ophævet samarbejdet med cheftræner Niels Frederiksen.

Det oplyser superligaklubben i en selskabsmeddelelse.

Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen fortællerne, at parterne er enige om at gå hver til sit.

»Niels og jeg har som bekendt igennem længere tid haft en dialog om fremtiden. Vi havde samme dialog om fremtiden for et par sæsoner siden, hvor vi dengang blev enige om at forlænge den daværende aftale.«

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

Niels Frederiksen sætter selv lidt ord på sin tid som cheftræner i Brøndby.

»Jeg har haft tre og et halvt fantastiske år i Brøndby IF med mange gode kollegaer, oplevelser og mindeværdige øjeblikke. De resultater, der er blevet skabt, har i min optik været på toppen af, hvad man kunne forvente,« siger han til klubbens hjemmeside.

Han slår samtidigt fast, at han er stolt af at have givet en masse af klubbens egne talenter debut i Brøndby-trøjen.

Niels Frederiksen kom til Brøndby i sommeren 2019, og to år senere førte han klubben til det første mesterskab i 16 år.

Særligt i denne sæson har resultaterne dog haltet gevaldigt i den traditionsrige klub, som overvintrer på tiendepladsen i Superligaen.

Det er blot blevet til 21 point i 17 kampe.