Brøndbys anfører Johan Larsson stopper i Brøndby efter kampen søndag mod Vendsyssel. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

»Jeg er utrolig taknemmelig for mine fire år i Brøndby IF. Der har været rigtig mange højdepunkter, men at overtage anførerbindet efter Kalle (Thomas Kahlenberg, red.) var for mig en stor ære, og det vil være noget, jeg altid vil huske. At løbe ind på Brøndby Stadion med anførerbindet om armen er noget helt specielt,« skriver Johan Larsson.

Det er fire år siden, at den svenske højreback skrev under med Brøndby. Siden er det blevet til 171 kampe i den blå-gule trøje - noget Larsson er stolt af.

»Jeg er glad og stolt over at have været med til at udvikle klubben i de sidste fire år, så vi i dag står et langt bedre sted. Det har derfor også været den måske sværeste beslutning i mit liv indtil videre at takke nej til en forlængelse, men jeg har en alder, hvor det er nu, jeg skal ud og prøve af hvor langt mine evner rækker,« lyder det.

Johan Larsson. Foto: Henning Bagger Vis mere Johan Larsson. Foto: Henning Bagger

Det har længe været spekuleret i, hvorvidt Johan Larsson ved årsskiftet var fortid Brøndby - eller om han alligevel forlængede sin kontrakt.

De spekulationer blev kun intensiveret, efter hans kone på Instagram takkede af i København. Og nu er det så endegyldigt.

Beslutningen har dog ikke været helt nem for Johan Larsson, siger han.

»Ligeså vemodig jeg er over at kampen på søndag er den sidste for Brøndby IF i denne omgang, så ser jeg også frem til at prøve af et andet sted, hvor langt jeg selv har rykket mig,« siger han.

Johan Larsson. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Johan Larsson. Foto: Mads Claus Rasmussen

I Brøndby ærgrer sportsdirektør Troels Bech sig over afgangen af den svenske back.

»Vi er kede af at sige farvel til Johan, der både på og uden for banen har været en leder. Derfor så vi også gerne, at han havde fortsat sin karriere her, men Johan føler at tiden er moden til at prøve kræfterne af andetsteds, og det har vi fuld respekt for,« siger Troels Bech til Brøndbys hjemmeside.

Johan Larsson har gennem sin tid i klubben slået sig fast som en fanfavorit. Og ved sæsonstarten i juli blev han så hyldet af fansene, der havde skrevet en sang til forsvarsspilleren. En gestus der også blev givet til en anden fanfavorit - Christian Nørgaard.

»Johan har været en fornem repræsentant for Brøndby IF og både som spiller og person, er han en person som de unge spillere har kunne se op til og følge som eksempel. Derfor kan vi også kun ønske Johan alt det bedste i fremtiden på vegne af hele fællesskabet, og jeg håber, at så mange som muligt kommer på søndag og giver Johan det pæne farvel, han fortjener,« siger Troels Bech.