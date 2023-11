OB har taget konsekvensen.

For efter flere måneder med svingende resultater og senest et pinligt pokalexit onsdag aften, har fynboerne valgt at fyre cheftræner Andreas Alm.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

»Vi vil gerne takke Andreas Alm for tiden i klubben, hvor det blandt andet er lykkedes at kvalificere os til pokalfinalen i 2022. Beslutningen om at stoppe samarbejdet er truffet på baggrund af holdets resultater og udvikling i indeværende sæson, hvor vi ikke har opnået den udvikling og de resultater, som er ønsket,« siger OB’s fodbolddirektør, Björn Wesström.

Andreas Alm er færdig i OB. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Andreas Alm er færdig i OB. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Det er et enigt sportsligt udvalg, der har vurderet, at der skal nye tanker til for at forløse potentialet i truppen og sikre flest mulige point,« lyder det videre.

Assistenttræner Søren Krogh overtager rollen som cheftræner resten af året, mens landsholdslegenden Thomas Helveg bliver assistenttræner.

Svenske Alm kom til OB i sommeren 2021 på en treårig kontrakt.

Den blev senere forlænget frem til sommeren 2025, men efter en længere periode med skuffende resultater stopper samarbejdet altså nu før tid.

OB ligger nummer 10 i Superligaen.