FC Midtjylland sælger Alexander Scholz til japansk fodbold.

Her fortsætter han karrieren i Urawa Red Diamonds, oplyser klubben på sin hjemmeside.

»Klubben har været med til at bygge mig op igen efter en svær periode, ligesom jeg har kunnet bidrage positivt til klubbens udvikling. Selvom det sluttede lidt ærgerligt for os, ser jeg med stolthed tilbage på de ting, holdet har opnået. Hver eneste dag har jeg nydt at møde ind på arbejde, og det er en ting, jeg tror, man ikke skal undervurdere,« siger Alexander Scholz i en pressemeddelelse.

B.T. kunne allerede i sidste uge afsløre, at den danske forsvarsspiller var på vej til den japanske storklub.

På daværende tidspunkt manglede der blot et lægetjek, før skiftet og én af sommerens helt store transferbomber kunne gå igennem.

I Urawa Red Diamonds bliver den 28-årige dansker holdkammerat med Kasper Junker, der for nylig også skiftede til solens rige.

B.T.s kilder fortalte i sidste uge, at det var Alexander Scholz' eget ønske at få et eventyr i karrieren, og derfor har FC Midtjylland set positivt på buddet fra Urawa Red Diamonds.

»Det føles helt rigtigt, og jeg har længe vidst, at det var det, jeg ville. Faktisk har jeg altid spillet fodbold for lige præcis et skifte som dette. Det passer perfekt til den person, jeg er,« fortæller han mandag i en pressemeddelelse.

Forsvarsspilleren kom til Midtjylland i sommeren 2018 fra Club Brugge, og det har derfor ligget i kortene, at han skulle skydes afsted denne sommer, selv om kontrakten gik til sommeren 2023.

Ifølge B.T.s oplysninger leder FC Midtjylland nu efter en ekstern afløser for Alexander Scholz, og klubben har rettet blikket mod Lyngbys Kevin Thsiembe, da man ønsker at holde fast i et dansk midterforsvar, der har været en succes.

Men Kevin Tshiembe er kun én af flere kandidater i stedet for Alexander Scholz, og jagten er først sat ind nu.

