Fodboldklubben AGF sælger angriberen Mustapha Bundu til den belgiske klub Anderlecht.

Det skriver AGF på sin hjemmeside og Anderlecht på klubbens Twitter-profil.

AGF meldte ud mandag, at man lå i forhandlinger med Anderlecht om et salg af den offensive AGF-profil, og at en samlet slagspris lå et sted mellem 25 og 30 millioner kroner.

Fredag formiddag blev den så officiel, og AGF kalder det 'en historisk handel'.

C’est fait. Bienvenue à Bruxelles Bundu. Meer dan welkom Mustapha. pic.twitter.com/vwsUbYCiE1 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 7, 2020

»Vi er nået til enighed med Anderlecht om en tilfredsstillende transfersum for Mustapha Bundu, som har været i søgelyset hos Anderlecht i et stykke tid. Og da Bundu også er nået til enighed med klubben om sine personlige vilkår, er en transfer nu en realitet.«

»Vi kommer til at savne Bundu, hvis kvaliteter på banen vi alle kender og især har oplevet i den netop afsluttede sæson, hvor han har været 'outstandig' og virkelig har fået sit gennembrud i 3F Superligaen. Nu er tiden inde til, at Bundu skal ud og prøve sig af på en større scene, og det ønsker vi ham al mulig held og lykke med,« siger sportchef Peter Christiansen til AGFs hjemmeside.

AGF skriver i meddelelsen, at salget af Mustapha Bundu betyder, at klubben forventer et overskud i 2020/21-regnskabet på mellem 15 og 30 millioner kroner.

Spændet skyldes ikke mindst, at der er usikkerhed om klubbens indtægter på grund af coronapandemien, herunder hjælpepakker fra staten.

Mustapha Bundu kom til AGF i 2016 fra Hereford i England. Der foreligger endnu ingen detaljer om kontraktlængden til den 23-årige angriber fra Sierra Leone.