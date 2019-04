Jacob Friis har været ansat som cheftræner i AaB siden november 2018 og skal nu fortsætte i jobbet til 2022.

Superligaklubben AaB har fået papir på cheftræner Jacob Friis frem til sommeren 2022.

»Aalborg Boldspilklub A/S og cheftræner Jacob Friis har dags dato forlænget samarbejdet til 30. juni 2022,« oplyser klubben i en meddelelse til fondsbørsen.

Jacob Friis har siden 26. november 2018, hvor AaB stoppede samarbejdet med Morten Wieghorst, haft rollen som cheftræner. Tidligere har Jacob Friis i en årrække været træner i AaB's talentafdeling, og siden sommeren 2015 har han været tilknyttet superligaholdet som assistent.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores app lige HER

Jacob Friis, som besidder den højest mulige træneruddannelse i Danmark, har efterhånden vænnet sig til rollen som cheftræner i sin barndomsklub.

»Ret hurtigt følte jeg mig afklaret i rollen som cheftræner, og jeg er glad for, at jeg nu endegyldigt er blevet tildelt ansvaret, så jeg - ud over at have fokus på den forestående kamp - også kan arbejde mere langsigtet,« siger han til klubbens hjemmeside.

AaB missede målet om at komme i top-6 i ligaen, og nordjyderne røg også ud af den danske pokalturnering med et nederlag ude til Brøndby i semifinalen.

»Selvfølgelig var og er vi alle dybt skuffede over at kikse top-6 på de alleryderste marginaler og tabe en tæt pokalsemifinale, og fodbold er både sort og hvidt og her og nu, og det vigtigste er altid den næste kamp.«

»Men jeg har en tro på, at det er det lange seje træk, der skal til for både at udvikle os og skabe resultater, og den del er vi som hold og som klub allerede godt i gang med,« mener Jacob Friis.

I første omgang er AaB's fokus at jagte europæisk deltagelse via en syvendeplads i ligaen, og klubben har stor tro på, at den vej er realistisk.

»Samtidig har vi naturligvis for øje at forberede os og stå stærkest muligt til den kommende sæson,« lyder det fra Jacob Friis.

/ritzau/