Det er ikke mange måneder, siden Sander Svendsen lignede en færdig mand i OB.

Men nordmanden er så Sander-lig tilbage, og skærtorsdag sikrede han fynboerne tre altafgørende point i overlevelseskampen i Superligaen.

OBs norske frelser hamrede sejren hjem i de døende minutter mod Vejle, efter han allerede tidligere i opgøret havde bragt hjemmeholdet foran.

»Det var selvfølgelig dejligt at komme ind og hjælpe holdet og få lov at score mål. Det vigtigste var tre point i dag. Det er fantastisk dejligt at stå her med dem,« sagde Sander Svendsen efter kampen.

Den første scoring faldt efter et glimrende dybdeløb og træk ind i feltet, inden han placerede bolden så langt nede ved fjerneste stolpe, at Vejle-målmand Alexander Brunst ikke kunne nå den.

Sejrsmålet hamrede han ind fra kanten af feltet efter en kæmpe brøler af Vejles Lundrim Hetemi.

»Det er en drøm for fodboldspillere at score det afgørende mål. Men igen for mig handler det om at vinde, og de tre point er de vigtigste. Vi er superglade alle sammen. Det var en holdsejr, for vi arbejdede knaldhårdt for hinanden. Det var fantastisk dejligt.«

»Det er derfor, jeg er her. Jeg har lyst til at hjælpe til med mine færdigheder og måden, jeg spiller fodbold på. Det er et spændende hold med mange gode fodboldspillere. Moralen og arbejdsindsatsen har været fantastisk de seneste uger. Vi har noget godt i gang, og jeg er glad for at være en del af det igen.«

Under sit lejeophold i norske Odds BK bankede han mål ind på stribe.

Siden sit comeback i OB - mod FCK i Parken i februar - har nordmanden fået spilletid i samtlige kampe. Med de to scoringer mod Vejle står han nu noteret for tre mål i otte kampe.

»Jeg har hele tiden haft fokus på det, jeg kan påvirke. Det har været meget frem og tilbage, men det var nogle fine ophold i Norge. Det er fantastisk dejligt at få lov at komme tilbage, være en del af holdet og få minutter. Så det er jeg meget glad for. Jeg arbejder hver eneste dag på de ting, jeg kan påvirke. Det bruger jeg min energi på. Det er dejligt at være en del af klubben igen.«

Sander Svendsen mener, at sejren betyder alverden for OBernes selvtillid inden de kommende afgørende kampe i nedrykningsspillet.

»Sejren betyder meget. Vi arbejder hver eneste dag. Fodbold går op og ned. Nogle gange går det imod dig og andre gange med. Det gjorde det i dag. Det er, fordi vi arbejder hårdt sammen, har god moral, står sammen og skubber hinanden. Det er sådan, man bliver et vinderhold, og sådan man får de point. Der har været godt fokus og sindssygt god moral.«

»Vi arbejder godt sammen, og på et tidspunkt får man noget for det. Man får altid noget for hårdt arbejde over tid. Det er det stærkeste, man kan sige. Vi arbejder hårdt for hinanden, og det har været en succesfaktor for, at vi har haft nogle gode oplevelser de seneste kampe.«

Med 10 point ned til netop Vejle og nedrykningsstregen og kun seks point op til Viborg på den eftertragtede syvendeplads, der kan give adgang til europæisk fodbold i næste sæson, er Svendsen ikke i tvivl om, hvor OBs fokus ligger.

»Det er to helt forskellige mindset. Vi arbejder med at angribe situationen og det, som er foran os. Det er den måde, vi skal tænke på. Vi skal kigge fremad. Det er dejligt at have 10 point ned, men det er ikke det, vi skal tænke på. Vi skal bruge energien fremover og gøre os hundrede procent klar til en sjov match på søndag. Vi skal arbejde godt de næste dage for at være helt klar.«

»Vi angriber hver eneste situation. Vi skal ikke tænke på det, som sker bag os. Vi skal fokusere på de hold, der ligger foran og angribe hver eneste kamp med god selvtillid og tro på os selv. Moralen er god nu, og den skal vi bygge videre på. Vi skal tage kamp for kamp og gå all-in i hver eneste.«

OB gæster Viborg, der topper nedrykningsspillet, påskesøndag klokken 18.