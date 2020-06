Cheftræneren i OB, Jakob Michelsen, har været en presset mand den seneste tid.

»Når man er fodboldtræner, og man ikke vinder fodboldkampe, så kommer der selvfølgelig pres på ens person.«

Jakob Michelsens OB-hold havde ikke vundet i 10 Superliga-kampe i træk, inden de søndag slog Esbjerg med 3-1 på hjemmebane.

Det kommer dog overhovedet ikke bag på cheftræneren, at der har været pres på i den seneste tid.

OB besejrede søndag Esbjerg i Superligaen. Foto: Claus Fisker Vis mere OB besejrede søndag Esbjerg i Superligaen. Foto: Claus Fisker

»Det er klart, at der kommer pres på, når vi går fra at levere den bedste start i OB i mange år til at ikke at vinde i 10 kampe i streg.«

De tre point, som OB skaffede søndag eftermiddag, betyder, at den fynske klub slutter som nummer ni i grundspillet i Superligaen.

Selv om det har været en svær tid for OB og Jakob Michelsen, så har cheftræneren nydt sit arbejde gennem hele perioden.

»Jeg er tilfreds med mit arbejde, og jeg er glad, når jeg tager på arbejde. Og synes nogen, at jeg ikke skal være her, så er det sådan, det er.«

OB scorede alle tre mål i første halvleg. Scoringerne stod Ryan Johnson Laursen, Sander Svendsen og Aron Elis Thrandarson for.

Og selv om OB ikke havde taget tre point med i omklædningsrummet i lang tid, så synes Jakob Michelsen, at holdet er kommet godt ud til Superligaen efter corona-pausen.

»Jeg synes ikke, vi var påvirkede af den dårlige stime i Aarhus, og det synes jeg heller ikke, vi var i dag. Derudover har vi trænet godt i meget lang tid, så jeg havde en god fornemmelse omkring, at tendensen snart ville vende.«

Jakob Michelsen har stået i spidsen for striberne på Fyn siden 2018.