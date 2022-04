Det er ikke påske endnu, men søndag genopstod OB med en sejr efter den jammerlige indsats i seneste kamp mod Vejle.

Jakob Breum scorede begge mål i OBs 2-1-sejr over FC Nordsjælland. Fynboernes første Superliga-sejr i 127 dage.

»Vi var det bedste hold. Det har vi ikke været længe, så det var godt at vinde,« lød det fra OB-cheftræner Andreas Alm efter kampen.

Svenskeren var tilbage som styrmand efter to kampe i skammekrogen for sit usportslige hop mod Sønderjyske.

»Det var vigtigt at få point. Det er vigtigt for troen og selvtilliden.«

Alm var fuld af roser til sin 18-årige dobbelte målscorer.

»Han var afgørende, og det behøver vi. Vi har ikke vundet så mange kampe, så vi behøver spillere, der sender den i nettet, når de får muligheden.«

»Jakob er ofte afklaret med, hvad han vil, når han får muligheden for at sparke. Det er en naturlig egenskab for ham.«

»Der er mange mennesker på tribunen eller fra byen, som synes, det er fedt, når en af klubbens egne spillere er afgørende.«

Jakob Breum var ikke den eneste, Alm roste efter kampen.

Ayo Simon Okosun er af OB-fansene blevet kåret til klubbens bedste spiller i både februar og marts, hvor han har spillet fuld tid i alle kampe.

Hæderen kommer efter et efterår, hvor Okosun ikke fik meget spilletid.

»Ayo klarer sig fysisk bedre, han arbejder mere og løber mere. Hans teknik har altid været undervurderet. Den er superfin.«

»Nu har han fundet sin rolle. Han gør det godt. Han var især vigtig i de første 20 minutter i dag for at vise, at vi virkelig ville det i dag.«

»Jeg er glad for, at Ayo viser, at der findes muligheder for at komme tilbage og tage en plads på holdet.«