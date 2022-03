OBs cheftræner Andreas Alm fik onsdag en ekstra dag i skammekrogen på grund af sine 'usportslige og provokerende' hop under kampen mod Sønderjyske.

Dermed må han se til fra tribunen, når OB møder både AaB og Vejle i grundspillets sidste to kampe.

Og det er den helt rigtige beslutning, mener han selv.

»Ud fra det, dommeren skrev i rapporten, risikerede jeg tre eller fire kampes karantæne i stedet for to. Så jeg er glad for, at det kun er to,« siger Andreas Alm til B.T.

Kampens dommer Aydin Uslu valgte efter 60 minutter af opgøret at give Andreas Alm en advarsel for et 'verbalt overfald mod den ene linjedommer', og da svenskeren efterfølgende hoppede 'meget provokerende og usportsligt' på stedet, valgte dommeren at give ham det røde kort.

Det accepterer Andreas Alm.

»Jeg laver ikke reglerne. Hans fornemmelse må afgøre, hvad der er rigtigt eller forkert. Der står ikke noget i regelbogen om, hvorvidt jeg må hoppe, men det går på, at han synes, jeg var meget provokerende. Jeg må acceptere hans fornemmelse for situationen. Den kan jeg ikke ændre. Hvis han beslutter, det er forkert ifølge reglerne, så er det forkert,« siger Alm.

OB-cheftræneren forklarer selv situationen således:

Er det en fair dom?

»Han kom hen til mig og gav mig gult kort. Han sagde, jeg ikke måtte bruge mine arme og sige mere. Så jeg puttede hænderne i lommen og hoppede og sagde, så er det her det eneste, jeg kan gøre resten af kampen. Så har jeg ikke mulighed for at gøre noget. Det er svært for en træner ikke at gøre noget med armene overhovedet.«

»Hvis jeg havde vidst, han ville have følt det som meget provokerende, så havde jeg ikke gjort det. Det var mere, fordi det var det eneste, jeg kunne gøre,« forklarer Alm.

Men kan man overhovedet hoppe 'meget provokerende og usportsligt'?

»Ja, det kan man. Det gjorde jeg, siger han. Dommeren og DBU må se på reglerne. Man kan ikke nævne alt, så hvis der sker noget, der ikke står i regelbogen, må de vurdere situationen ud fra dommerens fornemmelse.«

Dommer Aydin Uslu giver OB-træner Andreas Alm gult og rødt kort under Superliga-kampen mellem Sønderjyske og OB.

»Det er ligegyldigt, hvad jeg synes. Det er hans fornemmelse, der tæller, og det er ham, der tolker reglerne. Jeg udsatte mig selv, og det skal man ikke gøre, for så risikerer man det her.«

»Vi kan ikke ændre, at dommeren følte sig provokeret og overfaldet af mig, og så må Disciplinærudvalget handle på det. De var søde mod mig.«

Situationen og den medfølgende karantæne på to kampe har dog givet svenskeren stof til eftertanke.

»Jeg har lært – og det har jeg sagt til mig selv så mange gange: Bland dig aldrig i fjerdedommerens arbejde. Lad være at diskutere med ham. Bare lad ham gøre sit arbejde. Hvis man blander sig, risikerer man en hel del. Så lad være med det. Jeg brød min egen regel, jeg risikerede noget og blev suspenderet.«

»Jeg er menneskelig, så jeg kommer sikkert til at bryde min egen regel igen, men forhåbentligt ikke på denne måde. Det er bedre at have en dialog med dommeren end med fjerdedommeren. Det er min erfaring.«

»Jeg tror, jeg er blevet udvist fire-fem gange, og det har altid været fjerdedommeren, der har sagt, jeg skulle have rødt kort,« fortæller Andreas Alm, der dog aldrig har oplevet, at tre hop på stedet, har resulteret i karantæne.

Mens Andreas Alm indfinder sig på tribunen i kampene mod AaB og Vejle, kommer assistenttræner Søren Krogh til at styre OB-tropperne på banen.

Men Alm bliver ikke væk fra kampene.

»Jeg kommer til at stille op til interview før og efter kampen. Jeg er også med i omklædningsrummet før kampen. Og så er det Søren, der leder holdet.«

»Hvis man skal se positivt på det, er det en god mulighed for os til at arbejde tingene igennem. Jeg kunne have været syg en uge og misset flere kampe. Det kan ske igen, at jeg er væk – men forhåbentligt ikke, fordi jeg har karantæne,« slutter Alm.