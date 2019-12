OB var tæt på mod FCK.

I 73 minutter var holdet foran, men da kampen manglede 10 minutter af den regulære spilletid, blev der dømt et straffe mod OBs Oliver Lund.

Umiddelbart så det ud som om, at forseelsen blev begået uden for feltet, og det var OB-træner Jakob Michelsen langtfra tilfreds med.

»I min bog er der ingen tvivl omkring det straffespark. Slet ikke om, hvorvidt det bliver begået uden for feltet. Og slet heller ikke om, at det er Santos, der søger kontakten med Oliver Lund. Så jeg er meget, meget, meget overrasket over, at han (dommeren, red.) peger på pletten,« sagde han efter kampen.

Når sådan en situation opstår, så er det grobund for noget eftertanke. Oliver Lund, OB, efter han begik et tvivlsomt straffespark mod FCK

FCK pressede hårdt på nærmest fra sekundet, hvor OB kom på måltavlen efter syv minutter.

Men længe så det ud som om, at hjemmeholdet ikke ville komme tilbage i kampen på trods af et væld af chancer.

Jakob Michelsen var da heller ikke bleg for at indrømme, at sejren ikke var uretfærdig.

»Det er en fuldt fortjent FCK-sejr,« sagde han.

OBs Cheftræner Jakob Michelsen under superligakampen mellem FC København - OB i Parken. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere OBs Cheftræner Jakob Michelsen under superligakampen mellem FC København - OB i Parken. Foto: Liselotte Sabroe

Alligevel var han langtfra tilfreds.

»Jeg er vanvittig bitter over, at man står med nul point, når man har stået så relativt tæt på en sejr og dermed også en femteplads. Det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerlige over.«

Forsvarsspiller Oliver Lund fik den uheldige hovedrolle, da han begik straffesparket, der satte FCK i gang og ændrede kampbilledet.

På to minutter bragte FCK sig nemlig fra 0-1 til 2-1.

»Det er en altafgørende situation. Det vender kampen, for indtil da har vi meget energi, står godt på banen og forsvarer os godt. Vi er aggressive og forsvarer fremad. Det er et vendepunkt i kampen, og det er enormt ærgerligt og bittert,« forklarede Lund, der heller ikke mente, at dommen var rigtig.

Er det så her, man ønsker sig VAR i Superligaen (som kommer til næste sæson, red.)?

»Det er et oplagt spørgsmål nu her, fordi man føler sig en smule bortdømt. Så glæder man sig til det, og andre gange tager det lidt af dynamikken og tilfældighederne ud af fodbold, og det kan jeg godt synes er lidt ærgerligt. Men klart, når sådan en situation opstår, så er det grobund for noget eftertanke,« sagde Oliver Lund.

OB overvintrer på Superligaens 9.-plads med 27 point, mens FCK indtager andenpladsen med 46 point.