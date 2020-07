Kampen mellem AGF og OB fik en dramatisk begyndelse, da fynboernes Oliver Lund blev slået omkuld af en bold med høj fart.

Spilleren måtte med det samme tilses af hjemmeholdets læge, og han vurderede, at spilleren skulle skiftes ud.

Det signal blev dog ikke vekslet til en udskiftning, og Oliver Lund spillede en halv time, indtil han fik så ondt i hovedet, at han måtte sige tak for i aften.

OB-træner Jakob Michelsen forklarer beslutningen om at lade Oliver Lund spille videre sådan:

Tommelfingeren blev vendt op til, at Oliver Lund kunne spille videre.

»AGFs læge melder relativt hurtigt udskiftning, og så står de og snakker dernede. Det foregår over 60 meter væk fra mig, nede bagved, og jeg ser ikke rigtigt, at AGFs læge signalerer udskiftning,« siger OB-træneren og fortsætter:

»Oliver har det fint. Jeg har lige snakket med ham. Han får en bold i hovedet, og så melder han sig klar. Lidt senere ser han relativt ok ud i flere sekvenser, men så siger han efterfølgende, at han begynder at få ondt i hovedet, og så tager vi ham ud.«

»Jeg rådfører mig med fysioterapeuterne, og de melder ham klar,« lyder det fra Jakob Michelsen, der fortæller, at de involverede parter sagde ok til, at han kunne spille videre.

»Vores fysioterapeuter er sammen med AGFs læge, og efter de har snakket med Oliver, og dommeren har tilset ham, melder de ham klar. Oliver virker klar i hovedet, og så spillede han videre. Han kommer ind igen og spiller også fint, men så får han ondt i hovedet, og der tager vi ham ud. Det er sådan, det er,« slutter Jakob Michelsen.