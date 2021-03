Odense Stadion, hvor Superliga-klubben OB spiller hjemmekampe, skal renoveres.

I den forbindelse ønsker klubben at inddrage Christian Stadil i idéudviklingen til et nyere stadion.

Det skriver TV 2 Fyn, der har været i kontakt med direktøren i Thornico A/S. Og han synes, det er et spændende projekt.

'Det er bestemt et spændende projekt og en kanon klub, herunder da vi jo i Thornico har de fleste af vores aktiviteter på Fyn. En eventuel involvering på brainstorming og idéplan vil jeg selvfølgelig godt hjælpe med, skulle jeg blive spurgt. Jeg ønsker dem alt det bedste til projektet,' lyder det fra Christian Stadil i en mail.

Den tidligere investor i 'Løvens hule' understreger dog, at selskabet ikke kommer til at investere i OB.

Det skyldes, at man ikke ønsker at gøre forskel på Superliga-klubberne. Christian Stadil tilføjer, at selskabet ligeledes ville skulle overveje eksempelvis Brøndby og AGF, hvis Thornico lagde penge i OB.

Ifølge TV 2 Fyn er det OB-selskabet Odense Sport & Event og Odense Kommune, der har holdt et møde 5. januar om fremtidens stadion.

Direktør i selskabet Enrico Augustinus siger, at Christian Stadil er en af flere personer, der kunne være interessante. Og da Hummel-chefen er fra Odense, synes Augustinus, det kunne være en god idé at bringe Stadil og Hummel på banen.

Ud over Enrico Augustinus deltog OB-ejer Niels Thorborg samt politikerne Peter Rahbæk Juel (S) og Christoffer Lilleholt (V) i mødet.

Odense Stadion skal gennem den største renovering siden 1941, fordi flere ting ikke lever op til anbefalingerne fra Divisionsforeningen. Det gælder blandt andet salgsboder og omklædningsrum.

Det største problem er dog taget over tribunerne. Fra 2028 er det et krav, at alle tilskuerpladser skal være overdækket, for at man kan få lov at spille Superliga-fodbold. I dag er kun en tredjedel dækket. Derfor skal der ske noget, hvis der også skal spilles fodbold på øverste niveau i Odense i fremtiden,