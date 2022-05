OB forstærker offensiven med den 18-årige angriber fra Guinea.

Mohamed Kefing Kanté skifter til OB på en lejeaftale i næste sæson med indbygget købsoption.

18-årige Kanté skifter fra hjemlandets traditionsrige klub Hafia FC.

»Vi ønskede at tilføje endnu mere offensivt potentiale til spillertruppen, og derfor ser jeg, at denne model med lån og købsoption er en god mulighed, hvor vi løbende kan evaluere på Kanté,« siger OBs fodbolddirektør Björn Wesström i en pressemeddelelse.

»Vi har scoutet ham både live og med de værktøjer, vi har, og vi føler, at vi har et godt billede af hans kvaliteter og personlighed.«

»At flytte fra Guinea til Odense er et eventyr i sig selv, og det kræver, at vi som klub har både tålmodighed og arbejdsmetoder til at tilpasse Kanté på en klog og god måde. Håbet er, at vi kan se effekten af ​​hans potentiale på fodboldbanen så hurtigt som muligt efter sæsonstarten. Vi glæder os meget til at byde ham velkommen i OB.«

Ifølge OBs chefscout Ole Nielsen kan Kanté spille alle fire forreste positioner i OBs system. Han er kropsstærk og hurtig og har et hårdt spark.

»Udenfor banen er Kanté en stille og ydmyg person, men på banen lader han støvlerne tale. Hans arbejdsomhed og flid vil være en irritation for mange modstandere, og det vil samtidigt være med til, at vi sammen med Kanté kan udvikle ham til en endnu bedre spiller,« siger Ole Nielsen.

Kanté siger selv:

»Jeg kan ikke vente med at møde mine nye holdkammerater og trænere. Jeg vil gøre mit bedste for at gøre mig fortjent til klubbens respekt og sammen med de andre spillere udvikle og skabe den bedst mulige succes for klubben.«