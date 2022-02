Det er efterhånden nogle uger siden, at stormen Malik rasede henover Danmark. Nu har en ny storm ramt Odense.

OB fik både egne og andre fodboldfans på nakken tirsdag, da det kom frem, at klubbens hyldesttrøje til Lars Høgh også ville sende penge i klubkassen udover et beløb på 100 kroner pr. solgt trøje til kræftforskning. Trøjen koster 599 kroner.

Det fik også Lars Høghs efterladte til at reagere.

Herunder har B.T. samlet nogle af reaktionerne fra Twitter.

»Det er så usmageligt, som det overhovedet kunne være, sørgelig dag for klubben! Jeg er sgu ikke stolt af at være OB-fan i disse tider. Med den behandling Lars Høgh har fået af OB, efter han stoppede sin karriere, burde OB tilbede ham, ikke lave fucking penge på hans død!!!«

»Fynboer er fine, men OB som klub formår endnu engang at nå nye højder i forhold til at agere totalt smagløst … Skammeligt. Virker til, at de har hyret tre tilfældige tosser til at stå for deres kommunikation. Jeg ville skamme mig, hvis min klub agerede sådan.«

»Jeg vil opfordre alle til, i stedet for at købe trøjen, at donere 600 kroner til Kræftens Bekæmpelse i Høghens navn! Så kan det være klubben begynder at forstå, at man ikke behøver tjene penge på alt!«

»Totalt respektløst og uprofessionelt! Familiens udtalelse siger alt. OB hvad har I gang i?«

»Det her er håbløst. Der er tid og sted for alt. Det her er satme en ommer af de store. At tjene penge burde på ingen måde være et fokus i en sag som denne. Kan vi få en empatisk voksen på arbejde i min hjerteklub?«

»Nu må I satmer spænde hjelmen OB. Det her må I ikke fucke op! Er der dog ikke en voksen til stede i Ådalen?«

Onsdag meldte OB så ud, at alt overskuddet går ubeskåret til kræftforskning.

»Det var med de bedste intentioner, at vi mandag meldte ud, at vi vil donere 100 kroner pr. solgt legendetrøje til bekæmpelse og forskning i kræft i bugspytkirtlen – uanset om trøjesalget giver et overskud eller ej. Vi er kede af den modtagelse, nyheden fik, og derfor har vi besluttet, at hele overskuddet fra trøjesalget går ubeskåret til kræftforskning,« skriver klubben på sin hjemmeside.

Den nye melding har også fået folk til tasterne.