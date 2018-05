Snakken om OB's elendige og faldefærdige træningsfaciliteter i Ådalen er efterhånden en årelang saga, der hænger de fleste fynboer langt ud af halsen.

Men nu kan odenseanerne endelig så småt se en ende på den langstrakte føljeton. For moderselskabet bag OB, Odense Sport & Event (OSE), er - ifølge BT's oplysninger - klar til at poste penge i et helt nyt og topmoderne anlæg i Ådalen. Og lige nu er det kun et par endelige tilladelser, der forhindrer projektet i at gå i gang.

OB's sportsdirektør, Jesper Hansen, bekræfter, at klubben satser på at blive Ådalen - selvom der har været snak om at flytte klubben væk fra træningsbanerne, der dukker op på en gåtur langs de idylliske stier omkring Odense Å.

»Vi vil rigtig gerne forblive i Ådalen. Når projektet forhåbentligt er kommet igennem, bliver det en perle af et superliga-anlæg. Forhåbentligt kan vi snart melde ud, hvad det er, vi gerne vil - og hvordan det hele kommer til at se ud. Der er besluttet at sætte penge af til nye faciliteter, og vi har talt med nogle professionelle folk omkring vores ønsker. De første tegninger på projektet er kommet på bordet, og vi er nu i en fase, hvor vi finpudser, og hvor den sidste afklaring skal falde på plads.«

OSE's nye administrerende direktør, Enrico Augustinus, understreger, at et nyt træningsanlæg er en soleklar forudsætning for, at OB kan rejse sig fra den resultatmæssige tornerose-søvn, klubben har befundet sig de seneste mange sæsoner.

»Hvis vi skal ud og have de rigtige transfers, skal vi starte med at få styr på de faciliteter, ellers kan vi ikke få den type spillere, vi leder efter, til Odense. Det hjælper ikke at hente en dygtig frisør, hvis det i forvejen er besluttet, at hun skal klippe med en rusten saks. Så vi har planer om nye faciliteter, og der falder nok noget på plads snart,« fortæller direktøren.