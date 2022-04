OB-cheftræner Andreas Alm havde god grund til at smile efter sejren over Vejle.

For OB har med sejren nu ti points forspring til nedrykningsstregen, og samtidig slog comeback-kid Sander Svendsen til med to flotte scoringer.

»Jeg har fulgt Sander i en lang periode. Han er blevet en anden type spiller. Han var dybdeløbsspiller. I dag er han en kombinationsspiller. Og han har et godt spark fra lang afstand. Han har udviklet sig, og han kommer ind med god energi,« sagde Andreas Alm efter kampen.

Sander Svendsen blev OB-topscorer i sin første sæson i klubben, men han har siden været lejet ud til klubber hjemme i Norge. Alm tror dog på, at Svendsen nu kan blive lige så afgørende for OB som dengang.

»Absolut. Jeg sætter ingen grænser for ham. Jeg håber bare, at han ikke bliver topscorer med tre mål. At det bliver flere mål,« griner Alm.

Nordmanden blev skiftet ind i pausen i stedet for Mads Frøkjær, der var langt fra det niveau, han viste i efteråret.

»Frøkjær kunne ikke spille 90 minutter. Han er en god spiller, men han er også på vej ind i kamptempo efter en periode ude. Sander og Jakob Breum har set gode ud, så vi har fin konkurrence.«

Ifølge Andreas Alm har OB startet nedrykningsspillet godt, fordi klubben mentalt har fundet sig til rette.

»Vi er her, og vi spiller med hjertet. Vi møder ikke længere de bedste i Danmark, men dem, som er på niveau med os selv. Så er muligheden for at vinde lidt større. Det er en udfordring for os at vinde kampe, og det er lang tid, siden vi har vundet to i træk. Det bliver vi nødt til på et tidspunkt.«

Derfor er svenskeren heller ikke sikker på, at sejren gør OB sikre på overlevelse.

»Nej. Det havde jeg gerne sagt. Men det er vi ikke. Taber vi alle kampe fra nu, tror jeg ikke, vi bliver i rækken. Men sejren giver os mere energi. Der er mange kampe igen.«

Han er først sikker, når det matematisk er sikkert, at OB undgår nedrykning.

»Ja, det er jeg. Så rationel er jeg. Det er klart.«