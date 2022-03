»Det var ikke nogen svær beslutning.«

Sådan lyder det fra OBs fodbolddirektør Björn Wesström, der nu sætter ord på fyringen af sportschef og klubikon Michael Hemmingsen.

I hvert fald når han tager de organisatoriske briller på.

»Min opfattelse er, at vi på mange måder har haft mere eller mindre de samme arbejdsopgaver – eller i hvert fald lignende opgaver,« fortsætter han og understreger, at OB fortjener en tydelig og effektiv organisation.

Tager Björn Wesström direktørbrillerne af, får piben straks en anden lyd.

»Det er klart, at det er svært på det personlige plan. Hemmingsen er en vældig fin person, så det er altid svært. Han har gjort meget godt for OB.«

Michael Hemmingsen nåede som spiller over 400 kampe i den stribede trøje – et antal kun overgået af Lars Høgh og Steen Nedergaard. Desuden var Hemmingsen anfører i flere år, ligesom han efterfølgende har været ansat i klubben både som assistent, cheftræner og senest som sportschef i to år.

Mandag aften meldte klubben så ud, at der ikke længere var plads til Michael Hemmingsen i klubben.

»Jo, på en måde mister klubben en del af sig selv. Men ansættelser skal ikke baseres på historie, men på en analyse af fremtiden. Han er en del af OBs historie, og det forandrer sig ikke.«

Beslutningen blev taget mandag, og Michael Hemmingsen fik besked samme dag, fortæller den svenske fodbolddirektør, der værdsætter den velkomst til klubben, Hemmingsen gav ham.

»Michael Hemmingsen har været en stor del af, at jeg har følt mig velkommen i klubben.«

»Han har givet mig de nødvendige informationer, og det har han gjort godt. Han har været en stor del af, at jeg har fået et godt kendskab til klubben, og hvad man har gjort de seneste år,« fortsætter den nye svenske fodbolddirektør, der officielt tiltrådte i OB 1. januar.

»Jeg har fået hans billede af spillertruppen, lederstaben og arbejdsopgaverne.«

Michael Hemmingsen har med andre ord haft stor betydning for at klæde Björn Wesström godt på til at styre tøjlerne i OB.

Fodbolddirektøren afviser dog, at det blot var et spørgsmål om, at han skulle have al Hemmingsens viden og kendskab overdraget, før klubikonet fik sparket.

»Jeg har arbejdet med fodbold i 25 år. Det tager længere tid end to måneder at opbygge den nødvendige kendskab til at drive en fodboldklub,« siger Wesström.

»Det handler om, hvordan klubben fungerer, og hvor vi er på vej hen. Min opgave har været at se på organisationen, og hvad den behøver.«

»Jeg synes, klubben skal organisere sig på en måde, så vi får en bedre struktur, så vi kan nå de mål, klubben har sat,« siger Wesström, der officielt tiltrådte i OB 1. januar.

Med blåt og hvidt blod i årerne og et stribet hjerte havde det virket naturligt med en anden rolle til Hemmingsen, når der nu ikke var opgaver nok til ham som sportschef.

Björn Wesström bekræfter da også, at det har været på tale.

»Ja, vi har snakket om, at han skulle have en anden rolle. Men ikke på det niveau, han har haft.«

»Han var sportschef i en superligaklub, og så er det dét niveau, man snakker ud fra.«

Nærmere i detaljer ønsker han ikke at gå.

»Det er mellem ham og mig, hvad der ellers har været på tale.«

Det er endnu ikke lykkes B.T. at få en kommentar fra Michael Hemmingsen. I pressemeddelelsen mandag aften kaldte han samarbejdets ophør for 'forventeligt'.

»I forbindelse med ansættelsen af Björn opstod der en situation i forhold til fordelingen af ansvarsområder, hvor en del af de opgaver, jeg blev ansat til at udføre, ikke længere var til stede, og derfor er løsningen omkring mit ophør helt forventeligt,« sagde han.