En spiller med et rigtig spændende cv viser sig torsdag i den fynske ådal.

Ifølge B.T.s oplysninger vil den gambiske Serie A-spiller Musa Juwara vise sig frem for Superliga-klubben OB ved en prøvetræning.

OB-direktør Björn Wesström bekræfter, at den 21-årige venstrekant torsdag er med til Andreas Alms træning, hvor han altså får chancen for at vise sig frem.

»Det er en mulighed, der er opstået, mere end vi aktivt har ledt efter den type spiller på dette tidspunkt af vinduet.«

»Han er en hurtig, venstrebenet kantspiller, som vi vil evaluere i yderzonen (på venstre og højre kant, red.).«

»Prøvetræning er normalt ikke en form for scouting, som vi benytter, men der er ingen regel uden undtagelse. I dette tilfælde har spilleren haft for lidt spilletid det seneste år, til at vi kunne evaluere, hvilket potentiale han kunne have for os.«

»Vi tager en beslutning om vores ønske med spilleren inden den 30. januar,« fortæller Wesström til B.T. - og efter B.T.s henvendelse til OB har den fynske klub nu selv bekræftet nyheden på sin hjemmeside.

Med prøvetræningen håber OB altså at finde lykken med en gambisk kantspiller - præcis, som man har gjort det med det noget yngre stjerneskud Yankuba Minteh, der har imponeret i Superligaen denne sæson.

Der er dog efter alt at dømme en form, der skal spidses til, hvis Juwara skal helt op i omdrejninger.

For de seneste sæsoner har ikke budt på meget spilletid.

I denne sæson har han ikke spillet for Bologna, og inden da var et lejeophold i Serie B-klubben Crotone ikke videre succesfuldt i 21/22-sæsonen.

Han er i alt noteret for 13 Serie A-kampe, hvor han har scoret et enkelt mål.

Nu afsøger han altså muligheden for at finde fodboldlykken et nyt sted - den ligger måske på Fyn.