»Nej, det ærgrer mig ikke.«

OBs fodbolddirektør, svenske Björn Wesström, er klar i spyttet, når det kommer til afgangen af OB-anfører Jens Jakob Thomasen til sommer.

Jens Jakob Thomasen forlader nemlig sin barndomsklub på en fri transfer, når hans kontrakt udløber. Lige efter torsdagens pokalfinale.

Thomasen har ikke lagt skjul på, at kontrakten i sin tid blev indgået med et håb om, at han kunne blive et salg for klubben, men sådan ender det altså ikke.

»Sådan kan det gå i fodbold,« siger Björn Wesström om Jens Jakob Thomasens kontraktudløb, der betyder, at han forlader OB gratis efter sæsonen. Foto: Frank Cilius

»OB har tjent point og loyalitet på ham. Ikke alt i fodbold er penge,« lyder det fra Björn Wesström, der tiltrådte OB i januar og altså ikke var involveret i den oprindelige aftale.

»Fodbold i dag er sådan, at der kommer spillere gratis, og der smutter spillere gratis, og indimellem får man betaling for spillere, og andre gange betaler man for spillere,« fortsætter svenskeren.

Wesström mener ikke, at det er nogen stor sag, at OBs 25-årige anfører skifter væk uden at indbringe klubben en større pose penge.

»Jens Jakob er ikke i kategorien af spillere, som genererer store indtægter på den måde.«

»Han er måske lidt for gammel, og han vinder ikke det antal point, der kræves for at få et stort bud på sig,« forklarer fodbolddirektøren.

»Men han er utrolig loyal og vigtig for holdet, så han udfylder sin funktion. Men funktionen var ikke, at han havde højt salgspotentiale.«

Björn Wesström vil ikke tage stilling til, om hans forgængere, Michael Hemmingsen eller Jesper Hansen, kunne have gjort mere for at indkassere et salg af Thomasen. Det var sidstnævnte, der indgik kontrakten i sin tid.

»Jeg kender ikke forudsætningerne og vil ikke nedgøre nogens tidligere arbejde. Jeg kom ind i januar, Jens Jakob har udløb, og vi vælger at se fremtiden uden ham, og så planlægger vi efter det.«

Jens Jakob Thomasen greb en megafon efter pokalsemifinalen – og han gentog successen efter sin sidste hjemmekamp for OB søndag. Foto: Kent Rasmussen/Byrd

»Det er fantastisk, når man kan tjene en masse penge på spillere, men det kan man ikke på alle spillere. Det er der ikke noget mærkeligt i,« fortsætter han.

Wesström understreger, at Thomasen har været vigtig for OB i denne sæson.

»Hvis han var blevet solgt, havde vi ikke haft ham på banen, og penge spiller ikke af sig selv. Han har været god for OB, men nu siger vi farvel for denne gang.«

Jens Jakob Thomasen sagde farvel til hjemmepublikummet i Odense efter søndagens kamp mod Sønderjyske. Det var et rørende øjeblik for anføreren, der har spillet næsten 200 kampe for klubben.