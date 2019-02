FC København floppede mandag aften hjemme mod bundholdet Vendsyssel og måtte skuffende nøjes med 1-1.

Men efter kampen var der ikke kun ærgrelse over, at man havde tabt to point, som kan blive vitale i guldkapløbet, hvor FCM nu kun er ét point efter københavnerne i tabellen.

For profilen Nicolai Boilesen måtte udgå med en skade i pausen, og alt tyder på, at venstre backen er ude i flere uger.

Det siger i hvert fald FCK-manager Ståle Solbakken efter kampen.

»Han fik en fiber. Vi skal lige undersøge det, men vi får ham nok ikke st se i de tre kampe før slutspillet,« siger Solbakken.

Udover Nicolai Boilesen er FCKs største stjerne - Viktor Fischer - også skadet. Han har været ukampdygtig i flere måneder, og det er endnu uvist, hvornår offensivspilleren igen kan komme i kamp.

