To meters afstand mellem far og søn eller mand og kone.

Sådan er reglerne langtfra i resten af samfundet, men sådan bliver det, når der i weekenden lukkes op til 3.000 tilskuere ind til tre udvalgte Superliga-kampe – deriblandt søndagens derby mellem Brøndby og FC København.

Fans, der forventer at tage på stadion arm i arm med familien eller kæresten, skal samtidig vænne sig til nye og strammede afstandskrav.

Selv om hele formålet er at få flere tilskuere på de danske stadioner, bliver kravet nemlig hævet fra den normale ene meter til det dobbelte under testkampene. Det bekræfter Thomas Kristensen, Rigspolitiets pressechef, over for B.T.

»De to meters afstand er et udtryk for, at der kan være et vist stemningsniveau ved fodboldkampe, hvor der kan blive råbt og sunget,« siger pressechefen og tilføjer:

Brøndby-fans under Superliga-kampen på Brøndby Stadion mellem Brøndby IF og AGF søndag 14. juni 2020. Foto: Claus Bech Vis mere Brøndby-fans under Superliga-kampen på Brøndby Stadion mellem Brøndby IF og AGF søndag 14. juni 2020. Foto: Claus Bech

»Derfor er kravet sat til to meter for at undgå, at folk smitter hinanden. For der er selvfølgelig en anden adfærd under fodboldkampe, end der er andre steder, hvor man omgås hinanden.«

Siden der kom tilskuere tilbage på de danske Superliga-stadioner i begrænset antal, har det ellers været muligt for familier og selskaber, der ankommer sammen, at sidde sammen på tribunerne.

Men med det nye krav skal alle tilskuere på stadion holde to meters afstand til andre mennesker både foran, bagved og ved siden.

Ifølge Thomas Kristensen er kravet, der kan betyde, at eksempelvis børnefamilier skal spredes ud over mange kvadratmeter, dog en nødvendighed under testkampene.

Tomme pladser under Superliga-kampen på Brøndby Stadion mellem Brøndby IF og AGF søndag 14. juni 2020. Foto: Claus Bech Vis mere Tomme pladser under Superliga-kampen på Brøndby Stadion mellem Brøndby IF og AGF søndag 14. juni 2020. Foto: Claus Bech

»Der er jo et ønske om, at der kan komme flere ind og se Superliga-kampe, og det er så det, vi giver mulighed for nu. Der har vi så sagt, hvilke retningslinjer der skal gælde for, at vi kan afvikle det på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde,« siger han og fortsætter:

»Det skal være noget, der er ladsiggørligt for blandt andet politi og kontrollører at administrere, så derfor bliver det på denne måde, hvor det er samme regler, der gælder for alle.«

Pressechefen fortæller, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at svare på, hvilke repressalier man kan forvente, hvis man bryder det nye afstandskrav, men understreger samtidigt, at der er tale om et testforløb.

»Man skal se det her som et forsøg, der skal give os nogle erfaringer med, hvordan de her kampe bliver afviklet. Både hvis der er tale om højintense kampe med højt stemningsniveau, og hvis det er de kampe, hvor det mere er familien Danmark, der går til kamp.«

Sådan så det ud på Sydsiden under en kamp mellem Brøndby IF og FC København i april 2017. Tribunen vil være lukket for fans under søndagens kamp mod ærkerivalerne. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Sådan så det ud på Sydsiden under en kamp mellem Brøndby IF og FC København i april 2017. Tribunen vil være lukket for fans under søndagens kamp mod ærkerivalerne. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

De tre berørte testkampe i Superligaen er lørdagens opgør mellem AC Horsens og Randers FC, søndagens kamp mellem Brøndby IF og FC København samt mandagens dyst mellem Lyngby BK og Odense Boldklub.

Det betyder, at det eksempelvis til torsdagens tre opgør i Superligaen fortsat kun er et krav med en meter mellem de maksimalt 500 fans på stadion.