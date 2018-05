Ståle Solbakkens hemmelighed er ikke længere en hemmelighed.

Den 'kedelige nyhed', FC Københavns manager berettede om efter den vigtige sejr over AGF, er - som BT kunne fortælle fredag aften - at klubbens stjernespiller Erik Johansson vil væk fra klubben af personlige årsager. Johansson skal giftes med landsmanden og tv-værten Carina Berg, der har et barn fra et tidligere forhold. Og forsvarsspilleren vil starte sit nye familieliv hjemme i Stockholm.

Nu dukker flere detaljer op om den kuriøse historie, der er en stor streg i regningen for Ståle Solbakkens planer for sit hold i den kommende sæson.

Solbakken kunne til den afsluttende middag, efter FCK i aftes sikrede deltagelse i næste sæsons Europa League, fortælle sine spillere, at Johansson efter al sandsynlighed forlader klubben. Nordmanden og svenskeren mangler fortsat at finde fælles økonomisk fodslag, men der er en forventning om, at det falder på plads i løbet af de kommende dage.

Det er ellers lidt af et økonomisk puslespil, der skal gå op. Da Erik Johansson i marts sidste år forlængede sin kontrakt frem til sommeren 2021, blev han ikke bare FCKs bedst lønnede spiller med en månedsløn på 450.000 kroner. Han fik også en stor millionbonus i hånden.

Der var imidlertid et par betingelser bundet i halen på denne bonus. Da kontraktforlængelsen blev underskrevet var planen, at Erik Johansson skulle blive i Parken frem til sommeren 2019, hvorefter han skulle sælges for et millionbeløb i den rigtig høje ende. Sidste år takkede Ståle Solbakken nej til et bud på 50 millioner kroner på Johansson, så ideen om et storsalg var ikke grebet ud af den blå luft.

Men nu vil Erik Johansson væk fra FCK et år før aftalt. Og ikke til fordel for en stor klub i udlandet. Nej, til fordel for en mindre købestærk klub hjemme i Stockholm. Svenskerne skal derfor betale en del af sin bonus tilbage. Men hvor meget? Det er, hvad der forhandles om de kommende dage.

Johansson skal bruge hjælp til at betale pengene tilbage, og her kommer hans kommende klub ind i billedet. Den skal både betale en transfer til FC København og kanalisere midler videre til FC København, som kan købe forsvarsspilleren ud af de forpligtelser, han har med 'Løverne'.

Johansson ender derfor formentlig med at tabe et tocifret millionbeløb på at prioritere privatlivet og tilværelsen med sin kommende kone over de fodboldmæssige ambitioner. Samtidig mister FCK udsigten til at sælge Johansson dyrt, for klubberne i Stockholm kan ikke betale hverken 20, 30 eller 40 millioner. Lørdag morgen skriver den svenske avis Expressen, at både AIK Stockholm og Djurgården taler med Erik Johanssons lejr.

Ståle Solbakken har kendt til Erik Johanssons tanker i en måneds tid. Han jagter derfor en afløser, og her peger alt i retning af Sotirios Papagiannopoulos fra den svenske klub Östersund. Ifølge svenske medier er en aftale på plads - og Östersund har indkaldt til pressemøde i løbet af lørdagen. Den kan dog også omhandle andet end den svenske VM-reserve.

»Vi er ikke enige. Men vi må se,« sagde Ståle Solbakken fredag aften om udsigten til et køb af Papagiannopoulos.

Der bliver travlt på Øresundsbroen de kommende dage...