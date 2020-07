Anti Doping Danmark (ADD) klager over, at Nordjyllands Politi har valgt at indstille efterforskningen af mulig matchfixing i AaB.

Det fortæller ADD-direktør Michael Ask til bold.dk.

»Vi har i dag torsdag klaget over afgørelsen til Statsadvokaten i Viborg. Jeg vil helst ikke gå for meget i detaljer, men grundlæggende set er vores opfattelse, at politiet ikke har lavet en grundig nok efterforskning,« siger han til bold.dk.

Den pågældende sag så dagens lys i maj, hvor det kom frem, at der var tale om en hændelse i en kamp mellem AaB og OB den 18. oktober.

Siden kom det frem, at det var Jores Okore, der var i fokus i efterforskningen, da han modtog et gult kort i de døende minutter af opgøret for en voldsom tackling.

Ifølge B.T.s kilder skulle der være blevet udbetalt et seks-cifret beløb ialt hos flere bookmakere til spillere, som havde satset på, at Okore ville tilrage sig et gult kort i kampen.

Jores Okore har hele vejen igennem forløbet bebyrdet sin uskyld i sagen, blandt andet i et større interview med B.T.

Nordjyllands Politi droppede i starten af juli efterforskningen efter at man ikke havde fundet beviser for matchfixing, og det er altså det, Anti-Doping Danmark officielt klager over nu.

Anti-Doping Danmark var den instans, der anmeldte sagen til Nordjyllands Politi, da Danmarks Idrætsforbund fik kendskab til den mulige sag. Anti-Doping Danmark er udpeget som sekretariat for den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing.