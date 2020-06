Randers FC kan snart være på udenlandske hænder.

Det nærmer sig i hvert fald et salg af Superliga-klubben, som siden efteråret har ledt efter pengemænd til at sætte skub i de større ambitioner.

»Vi er i dialog med nogle interesserede,« siger bestyrelsesformand Svend Lynge Jørgensen, der dog lige nu også møder udfordringer i forbindelse med klubsalget.

»Komplikationerne skyldes, at det primært er udlændinge, vi taler med. Selv om der er mail og videokonferencer, så trækker det ud. Det er ikke så effektivt i øjeblikket med den slags.«

Randers FC ønsker at skrue op for det sportslige blus i klubben. Til det forventer bestyrelsen i klubben, at der skal skydes flere millioner i spillerbudgettet årligt, hvis chancen for top-seks skal øges markant, som man ønsker.

Og nu nærmer sådan et salg sig altså så småt.

»Forventningen er, at der sker noget rent forhandlingsmæssigt - det skal du ikke overfortolke som en afklaring - men drøftelserne genoptages sidst i denne måned. Jeg understreger, at det er drøftelser,« siger Svend Lynge Jørgensen.

Drøftelserne i Randers FC er dog gået fra følere til konkret snak. For Svend Lynge Jørgensen og resten af bestyrelsen i selskabet bag Randers FC har en helt klar strategi, når interesserede henvender sig.

Der er udarbejdet et dokument med syv-otte punkter, som skal gennemgås. Fra spørgsmål om, hvor interessen stammer fra, til en afklaring af, hvor mange penge den interesserede tror, der skal bruges i Randers FC.

»Hvis det oplæg, de kommer med, virker interessant, vil vi gerne have et helt indtryk af, om de har de økonomiske muskler, der skal til. Så kan jeg hilse og sige, at i syv eller otte ud af ti tilfælde hører vi ikke mere.«

Dem, du taler med nu, er så kommet igennem det første nåleøje?

»I hvert fald en af dem. Og jeg tror, der er et par andre, der er på vej,« siger Svend Lynge Jørgensen, som dog bliver lidt mere ordknap på spørgsmålet om, hvorvidt det udelukkende er udenlandske investorer, der byder sig til.

»Jeg vil ikke for meget ind på det. Men det kunne også være danskere med udenlandske kontakter. Eller danskere bakket op af udlændinge.«

Når Randers FC er til salg, understreger bestyrelsesformanden, at det ikke skyldes, at der mangler penge i kassen. Det handler om et ønske om at jagte toppen af dansk fodbold. Derfor er prisen for klubben ikke altafgørende.

»Det er ikke primært et spørgsmål om, hvad holdingselskabet bag Randers FC kan få for deres aktier eller for Randers FC. Vi er interesserede i at finde nogle, der har visionerne og de økonomiske muskler til at føre det projekt, som jeg og andre var med til at starte for 17-18 år siden, videre til næste stadie,« siger Svend Lynge Jørgensen.

Og han tegner gerne billedet af Randers FCs situation i forhold til konkurrenterne.

»Vi har en by, som giver god opbakning med gode sponsorer og så videre. Men når vi har fået det maksimale ud af lokalområdet, kan vi skaffe en omsætning på 55-60 mio. kr uden transfers. Det rækker altså ikke langt, hvis du skal hente konkurrenter med rimelig dybe lommer, som dækker det ene underskud efter det andet. Eller hvis der konkurreres med nogle med et større indtægtsgrundlag af andre årsager.«