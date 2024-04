Et historisk tæt og vanvittigt ræs om guldet i Superligaen - det er, hvad den bedste danske liga byder os i disse uger.

Med en sejr over FC Midtjylland er Brøndby nummer et og er nu officielt favoritten til DM-titlen, men de blå-gule må se sig nervøst over skulderen, for et Ståle Solbakken-inspireret FCK-hold er gået på kompromis med sig selv i jagten på metal - og formstærke FCN kommer bragende som en tysker i overhalingsbanen.

Det mener B.T.s sportschef Lasse Vøge, der her giver sit bud på, hvordan guldchancerne fordeler sig.

B.T.s GULDBAROMETER

Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

»Suzuki-drengene tog et stort gadedrengehop i retning af en guldtriumf med søndagens sejr over FC Midtjylland. Og nu er Brøndby officielt min guldfavorit.«

»De har en klart bedre målscore end FCM, og det gør, at Brøndby i princippet har fire point ned til andenpladsen - så der er plads til en bommert, og det må give en ro i maven her i slutspurten.«

»Dog kan jeg godt blive lidt bekymret på de gules vegne, når kampene bliver meget fysiske - i anden halvleg mod MIdtjylland var duksene eksempelvis trykket helt ned. Den fysik vil de møde i Herning - og i hjemmekampene mod FCK og AGF. Og de kampe kan blive skæbnesvangre.«

»Det var skørt at snakke med FCM-spillerne efter nederlaget i Brøndby i søndags. For de var faktisk ret tilfredse og havde overskud til smil og pjat. De følte, at de havde været det klart bedste hold - og man kunne ikke spore nogen form for guldpanik.«

»Og midtjyderne var da også klart konkurrencedygtige i heksekedlen på vestegnen, men det ændrer altså ikke på resultatet og det faktum, at kniven nu presser mod den midtjyske strube.«

»Kravet er til at føle på - FC Midtjylland skal gøre rent bord i Herning, og så skal de ud og finde point nogle svære steder. Sandsynligvis skal man vinde i Parken, hvis DM-pokalen skal en tur til Heden i år.«

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Mestrene har i DM-slutspillet snublet rundt, som havde de udskiftet fodboldstøvlerne med træsko - og det har Jakob Neestrup taget konsekvensen af.«

»Til søndagens kamp mod Silkeborg havde han skruet helt ned for de æstetiske ambitioner og helt op for fysikken. Det var 'FCK-tons' som i de gode gamle Ståle-dage. Og det var ikke kønt - men uhyre effektivt.«

»I den forfatning bliver FCK modbydelige at spille imod - og situationen i tabellen giver dem en 'do or die'-indstilling til de resterende seks kampe, og derfor er jeg overhovedet ikke klar til af skrive dem i guldkampen.«

»Wow! FC Nordsjælland er den Maserati MC20, du i dit bakspejl kan se nærme sig i det fjerne, når du kører på motorvejen. Og lige nu ligger de i røven på FCK og blinker insisterende med det lange lys for at få lov til at overhale.«

»Det er et fantastisk krydderi til denne guldkamp - og Farum-drengene rammer lige nu det allerhøjeste topniveau i Superligaen, og kan gå ubekymret ind til slutspurten uden nogen form for stress eller mental load.«

»De tre andre bør ryste i bukserne. MEN jeg er stadig bekymret for stabiliteten hos de FCN'ere - de har snydt mig tidligere i sæsonen, hvor der pludselig er dukket nogle forfærdelige præstationer op.«