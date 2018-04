FCK-angriberen Pieros Sotiriou har pådraget sig en muskelskade i låret.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

Cyprioten, der ankom til den københavnske klub forud for denne sæson blev skadet i gårsdagens derby mod Brøndby og måtte lade sig udskifte efter 54 minutter.

I toppen af artiklen kan du se højdepuntker fra det vilde derby

Nu viser en scanning, at angriberen har fået en muskelskade, der vil holde ham ude i de to kommende kampe som minimum.

Pieros Sotiriou er ude med en lårskade i minimum de næste to kampe #fcklive #sldk https://t.co/mDn0YcFKvv pic.twitter.com/qwM6pEjVPo — F.C. København (@FCKobenhavn) 16. april 2018

Dermed fortsætter hovedpinen for FC Københavns træner, Ståle Solbakken, der efter 1-2-nederlaget til Brøndby nu har tabt to kampe i streg.

Den 25-årige angriber har scoret 13 mål i denne sæson og er også klubbens topscorer.

FC København må dog som minimum undvære ham de næste to kampe, hvor først AaB og siden AC Horsens venter. Kampe, der ikke er uden betydning for løverne, der i øjeblikket jagter mulighed for europæisk fodbold til næste sæon.

De forsvarende mestre befinder sig i øjeblikket på Superligaens fjerdeplads og har seks point op til FC Nordsjælland på tredjepladsen.