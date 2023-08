Et nyt Højlund-gennembrud er på vej.

18-årige Oscar Højlund fik fredag en flot startdebut for FC København i Superligaen, da mestrene vandt 2-0 ude over Hvidovre.

Og inden opgøret havde han fået stor moralsk opbakning fra sin verdensberømte storebror, Manchester United-stjernen Rasmus Højlund.

»Jeg snakkede med ham inden kampen. Han sagde bare, at jeg er pissegod, og jeg skulle gå ud og nyde det,« fortalte Oscar Højlund, der tegnede sig for oplægget til FCK's 1-0-mål.

»Vi snakker i telefon på daglig basis. Jeg savner ham, men jeg er også bare utrolig glad på hans vegne. Og jeg synes, at vores forhold fungerer fint, selvom han har forladt reden.«

ccc Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere ccc Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Han og tvillingebror Emil Højlund er begge store FCK-talenter - og forventningerne til dem er ikke blevet mindre efter storebrors kæmpe gennembrud på den europæiske fodboldscene.

Men Oscar Højlund føler sig ikke presset.

»Egentlig ikke. Jeg er bare glad på Rasmus' vegne. Jeg fokuserer på mig selv og min egen udvikling.«

Han glæder sig til at komme over og besøge 20-årige Rasmus Højlund i kæmpeklubben Manchester United.

»I 'pre season' var vi i Østrig, og det var der, at det hele florerede med Rasmus. Jeg har ikke haft tid til at besøge ham, men jeg ser frem til at komme derover og hilse på ham.«

Hvad fortæller han dig om det hele? Det må være specielt pludselig at være på hold med så mange store fodboldstjerner ...

» Ja, men han siger også, at de jo bare er mennesker. Han er bare glad og nede på jorden,« fortæller Oscar Højlund, der sammen med sine brødre har en drøm om at spille i rødt og hvidt sammen en dag.

»Det er klart, at vi drømmer om det. Og det kunne være sjovt at se os alle tre på landsholdet en dag. Men lige nu tager vi et skridt ad gangen.«

»Vi har altid troet på det og har arbejdet stinkende hårdt i haven og nede i vores fodboldkælder. Og vi tror stadig på det.«