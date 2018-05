KOMMENTAR

Penge i banken, blod på tanden og kniven for struben. Landets tre største klubber har hver deres udgangspunkt for det sommertransfervindue, der uofficielt blev åbnet med Brøndbys køb af Jens Martin Gammelby tirsdag eftermiddag.

Alle tre udgangspunkter peger imidlertid én vej: Vi kan de kommende mange uger blive vidne til et særdeles intenst og interessant våbenkapløb på transfermarkedet mellem FC Midtjyllands danske mestre, Brøndbys skuffede sølvvindere og et FC København, der på ingen måde kan tåle endnu en sæson milevidt fra toppen.

Da Superligaen i mandags sluttede for de fleste klubbers vedkommende, blev der allerede for alvor taget hul på oprustningen frem mod den kommende sæson. Og både FCM, Brøndby og FCK kommer til at bruge Dankortet flittigt i ugerne, der kommer. Så flittigt, at vi nok skal se et par rekorder falde.

FC Midtjylland kommer allerede i løbet af de kommende dage til at hente store og dyre forstærkninger ind. Pengene er i dén grad til endnu større armbevægelser på Heden, hvor man nu vil i Champions League-gruppespillet. Vi har allerede hørt, hvordan de nykårede mestre snart henter deres Hany Mukhtar eller Viktor Fischer i form af den 18 millioner kroner dyre Dominick Drexler. Og her kommer oprustningen ikke til at stoppe. Claus Steinlein, Rasmus Ankersen og Svend Graversen har et par hundrede millioner kroner, der brænder i lommen. En del af dem får lov at lege på det europæiske transfermarked.

Hvor midtjydernes plads i startblokken til det store våbenkapløb bunder i en bugnende pengekiste, står Brøndby klar ved stregen på grund af de seneste mange måneders eufori i og omkring klubben. Brøndby har hentet store indtægter fra blandt andet tv-penge og udsolgte stadions, men det vigtigste de blå-gule har taget med fra den succesbølge, klubben red på indtil den brød et par meter før stranden, er bevidstheden om, hvad Brøndbys potentiale egentlig er. Spiller Brøndby med om mesterskabet, er der ikke langt til større entreindtægter og et udsolgt-skilt i vinduet til Brøndby-shoppen, ligesom de europæiske millioner naturligvis rykker nærmere.

Dén bevidsthed sender nu Brøndby ud på transfer- og lønmarkedet med en væsentligt større pengepung under armen, end de fleste regner med. En pengepung af en størrelse, hvor man kan betale 11 millioner for en højre back, forgæves tilbyde langt over en halv million om måneden til Teemu Pukki og måske lokke en Bundesliga-anfører til på en fri transfer. Klubben vil måske prædike mådehold, men er man meget sulten, er det svært at holde fingrene fra supermarkedets delikatesseafdeling.

Her kommer Ståle Solbakken også til at handle. FC Københavns manager har kniven for struben efter en sæson, der på fredag kan ende i komplet fiasko, hvis ikke det lykkes at slå AGF i kampen om den sidste europæiske plads. Nordmanden siger, at han næsten har sin trup på plads og kun skal bruge en spiller eller to, men det lugter af at være lavt sat. Og de spillere, nordmanden henter, skal gå direkte ind i startopstillingen og forstærke et hold, der efter en god start på foråret, gik resultatmæssigt sukkerkold til sidst.

Solbakken har ikke råd til at se det ske igen. Han har præstations-pistolen for panden. Derfor kommer han til at handle på de høje og dyre hylder, når han skal hente den højre back, den kantspiller og den midtbanespiller, som formentlig skal ind i stedet for en William Kvist, som det efterhånden kan være svært at se fortsætte i den hvide trøje. Samtidig kigger Solbakken på sit midterforsvar, og her siger den umulige jagt på landsholdsstarteren Andreas Bjelland noget om, at de norske stænger er på vej i spenderebukserne.

Transferkronerne kommer til at flyde ud fra Danmarks tre største klubber i de kommende uger. Det kan blive heftigt!