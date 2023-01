Lyt til artiklen

En ny – godt nok velkendt – boss er kommet til i FC Nordsjælland, efter Johannes Hoff Thorup har overtaget tøjlerne hos førerholdet i Superligaen i stedet for Flemming Pedersen.

Hvor klubben trods en førsteplads med tre point ned til Viborg og yderligere fem point ned til FC Nordsjælland tidligere har talt om top tre og den velkendte plade med 'en kamp ad gangen', melder han klart ud. Det handler om guld i Farum.

»Vi går i den grad efter mesterskabet. Kan den udmelding bide os? Måske. Men jeg synes ikke, vi skal lægge skjul på, hvad det er, vi går efter, men det er vores ambition,« siger Johannes Hoff Thorup og tilføjer:

»Og det vil det være, så længe vi føler, at kvaliteten er til det, og vi kigger på en spillertrup, som er så dygtig, som den er. Vi skal angribe det, der ligger foran os, og det er en mulighed.«

Kian Hansen, anfører i FCN. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kian Hansen, anfører i FCN. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er ikke ensbetydende med, at vi så nødvendigvis vinder det, og det hele er en katastrofe, hvis vi ikke gør, men jeg synes, det er mere end rimeligt at melde ud, at vi går efter det.«

Kian Hansen, FC Nordsjællands anfører, er også klar i spyttet:

»Vi skal ud og jagte guldet i denne her halvsæson. Om det er med Flemming eller Johannes ved roret, det er fuldstændig underordnet. Vi har det overordnede mål, at vi skal spille med om guldet,« siger midterforsvareren og fortsætter:

»Det er kun fantastisk, at vi har spillet os i denne her position. Men det viser også det potentiale, der er i truppen og klubben. Jeg synes, det kun er fedt, at vi har den ambition, at vi helst skal kunne spille med om det hvert år.«

Og skulle det alligevel glippe, er sportschef Jan Laursen klar til at gribe sine ansatte i faldet:

»Det er ikke, fordi vi skal. Men vi kan. Vi går efter det. Vi siger altid, at vi kigger opad, og når man gør det lige nu, er der ikke nogen, men Viborg står lige om hjørnet. Det er totalt uretfærdigt, at der ikke er kæmpe opmærksomhed på dem lige nu, for de har spillet rigtig, rigtig godt i lang tid,« forklarer Jan Laursen og uddyber:

»Men vi kan ikke gøre noget ved det andre, vi kan gøre noget ved os selv, og derfor tager vi nogle beslutninger nu for at stå bedst muligt.«

En vigtig beslutning var den, der blev taget i weekenden med udskiftningen af cheftræneren.