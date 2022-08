Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ikke på vores tribuner!

FC København præsenterede torsdag klubbens nye tredjetrøje – en lyserød en af slagsen, der skal ses som et fingerkys tilbage til københavnernes succesfulde Champions League-sæson i 2010/11, hvor andentrøjen også var lyserød.

Foto: Samy Khabthani, FCK.DK Vis mere Foto: Samy Khabthani, FCK.DK

Men 2022-udgaven af den lyserøde FCK-trøje har fået en særdeles hård start på livet.

Den enorme fanfraktion 'Sektion 12', der fylder hele endetribunen i Parken, har på Instagram kraftigt opfordret medfans til ikke at dukke op til kampe i den nye trøje.

Den magtfulde fanfraktion skriver, at folk selvfølgelig selv skal bestemme, om de vil investere i trøjen. Men fraktionen vil gerne være fri for at se trøjen på endetribunen.

'Derimod har vi en stærk holdning til, hvordan vores tribune – ude som hjemme – fremstår visuelt. Kræfterne bag Sektion 12 har i årevis arbejdet målrettet og intensivt for at fremme brugen af klubfarver på tribunen og øvrige dele af stadion. Vi ønsker ikke at se dette arbejde skæmmet af, at vores tribuner pludselig bliver prydet af farver, der intet har med FCK eller vores moderklubber at gøre.'

'Der skal derfor lyde en stor opfordring til, at folk, der står på Sektion 12 eller vores udebaneafsnit rundt om i landet og Europa, IKKE møder op i hverken pink, lilla, gul eller anden farve, der intet har med vores klubfarver at gøre,' skriver den store fraktion i en Instagram-story.

I kommentarsporet til FCKs trøjepræsentation på Twitter får den lyserøde sag også en blandet medfart. Nogle fans kan godt lide trøjen – mens en stor håndfuld ikke lægger skjul på deres foragt for tredjetrøjen. Herunder et udsnit af de negative kommentarer:

Fuck jeres kommercielle lort.

Håber, dette bliver sidste gang, I laver sådan et stunt. I pisser på København, SOM ER HVID OG BLÅ!

Hold kæft, den er ækel.

I er til grin! Fucking hovedet oppe i røven på jer selv derinde. Skam jer! Den trøje har intet med FCK at gøre!!

Det mener I simpelthen ikke ....

Voldsomt grim! Håber på bedre stil i fremtiden.

Hold da op. Det bliver værre og værre. Tag jer sammen derinde på Østerbro. Der er da ingen med respekt for sig selv, der vil ses i sådan en trøje.

Skam jer!

B.T. har spurgt FC København til fansenes hårde modtagelse af den nye tredjetrøje, og i en sms skriver kommunikationschef Jes Mortensen følgende:

»Vi synes, at det er fedt med holdninger til FCK-trøjer. Vi forstår som sådan godt pointen omkring klubbens farver, men trøjen er med klar historisk reference til det succesfulde Champions League hold i 10/11, der spillede i en lignende.

»Samtidig er tredjetrøjen typisk den, hvor den får lidt gas fra tid til anden. Det er der også virkelig mange fans, der har øje for, og vi oplever også masser af positiv respons på SoMe, mens trøjen sælger rigtigt godt, så det vidner om, at rigtig mange fans har taget godt imod den. Trøjer kan give delte meninger, og det er vi helt afklarede med,« lyder det fra FC København.