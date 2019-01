Guillermo Varela har, trods en skade, påbegyndt sin træning i København.

Han er FCK's nye profil og kan prale af et imponerende cv.

Mandag trænede hovedstadsklubbens nyindkøbte profil, uruguayanske Guillermo Varela, med for anden gang efter sin ankomst til Danmark.

Guillermo Varela har, siden december, været præget af en lægskade, der har holdt ham væk fra grønsværen. Og efter mandagens træning satte den uruguayanske højre back en forsigtig udløbsdato på sin drilske skade.

Guillermo Varela (2), lægger ikke skjul på, at han finder det danske vejr koldt i forhold til hjemme i Uruguay. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Guillermo Varela (2), lægger ikke skjul på, at han finder det danske vejr koldt i forhold til hjemme i Uruguay. Foto: Anders Kjærbye

»Jeg tror måske, jeg har brug for en måned for at blive klar. Men det bliver bedre, så jeg skal bare træne og blive stærk,« fortæller Guillermo Varela til FC Københavns egen hjemmeside.

Guillermo Varela, der tidligere har repræsenteret Manchester United og Eintracht Frankfurt, er som sagt ikke i stand til at spille grundet en skade i læggen, der i første omgang så ud til at holde ham ude i en måned, men som altså nu ser ud til at trække ud.

FC København-træner, Ståle Solbakken, har dog været bekendt med skadesituationen gennem hele transferforløbet.

»Han har været ude med en skade det meste af efteråret, og vi har derfor testet ham grundigt fysisk med vores læge Morten Boesen og David Cosgrave. Vi er afklarede med, at der vil vi gå 6-8 uger af opstarten, før han kan indgå på fuld kraft i træningen med resten af holdet.« sagde Ståle Solbakken i december.

Guillermo Varela (2), FC København og Andreas Bjelland (5), FC København, under FC Københavns træning på Frederiksberg, fredag den 11. januar 2019. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Guillermo Varela (2), FC København og Andreas Bjelland (5), FC København, under FC Københavns træning på Frederiksberg, fredag den 11. januar 2019. Foto: Anders Kjærbye

Hvis Guillermo Varela ser bort fra sin lægskade, beskriver han sin start i Danmark positivt.

»Alle vil gerne hjælpe mig, og så hjælper det, Kenan Kodro og Carlos Zeca (øvrige FCK-spillere, red.) snakker spansk. Det er godt for mig,« siger Guillermo Varela.

Guillermo Varela har underskrevet en kontrakt med FC København frem til sommeren 2023.

Nationalt har 25-årige Guillermo Varela spillet syv kampe for Uruguay. Han var også med ved VM i Rusland i 2018.