Hvad gør man, når man fra bænken kan se sin angrebskollega hamre et hattrick i kassen?

Det samme såmænd – i kampen lige efter. For det var lige nøjagtig, hvad Kenan Kodro gjorde torsdag aften mod Stjarnan, hvor den bosniske angriber fik sat en streg under, at han også har mål i støvlerne.

Selv var han dog ydmyg dagen derpå i den bagende sol på FC Københavns træningsanlæg.

»Det vigtigste var, at vi kom videre. Selvfølgelig var jeg rigtig glad for målene, så det var en komplet dag. Når angribere scorer, får vi selvtillid. Jeg nyder det her øjeblik, det er meget vigtigt for mig,« siger Kenan Kodro til B.T. Sport med et smil.

Han er ikke den type person, der presser mig meget. Han giver mig plads til selv at finde ud af tingene. Kenan Kodro om sin far

Egentlig er han bosnisk, men han er født og opvokset i Spanien. Faktisk i en by - San Sebastiàn -, der minder lidt om København, fortæller angriberen, der også tilføjer, at han i den grad tror, han kommer til at være glad for den danske hovedstad, som han skiftede til i starten af juli blot ni dage inden sæsonstarten.

Og Kenan Kodro er da også klar over, at det kunne have været bedre fra hans side i de første kampe for FC København, hvor målene lod vente lidt på sig.

»Begyndelsen var svær for mig. Jeg skulle vænne mig til spillestilen, staben og spillerne. Det var svært. I går (torsdag, red.) scorer jeg så tre mål, og jeg scorede et i sidste uge. Jeg skal blive ved med at arbejde. Jeg var ikke med i optakten, så jeg må komme i form ved at spille kampene. Det her var en god start. Når du scorer mål, glemmer du alt andet. Så er alt jo fint,« siger Kenan Kodro storgrinende.

Et grin, der også kommer frem, når holdkammeraterne lige går forbi og kommer med en kæk bemærkning.

Viktor Fischer og Kenan Kodro spillede en god kamp mod Stjarnan. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Viktor Fischer og Kenan Kodro spillede en god kamp mod Stjarnan. Foto: Anders Kjærbye

Overskuddet på træningsanlægget er ikke til at tage fejl af, for på trods af en lidt sløj sæsonstart, har FC København vundet de sidste fire opgør med sammenlagt 14-0, hvor Dame N’Doye lavede hattrick mod AaB, og Kenan Kodro bombede tre gange mod det islandske mandskab i Europa League-kvalifikationen torsdag aften.

»Det er vigtigt, også for holdet. Han (N’Doye, red.) er i god form. Vi skal blive ved med at arbejde. Det er vigtigt for holdet at have angribere, som de ved kan score på deres chancer. Det er vores job, og det er rigtig vigtigt at sætte dem ind,« siger Kenan Kodro, der kalder FC København den største klub i Skandinavien.

Da klubben viste interesse, tog bosnieren kontakt til Viktor Fischer, som han kendte fra tiden i Mainz.

Fakta Kenan Kodro Født: 19. august 1993 7 A-landskampe og 2 mål for Bosnien Tidligere klubber:

Real Sociedad

Lagun Onak

Osasuna

Mainz 05

Grasshopper Club Zürich Kilde: FCK.dk

Noget, der da også fik indflydelse, da Kenan Kodro skulle beslutte sig for, om han ville sætte sin underskrift på en kontrakt med Ståle Solbakkens mandskab.

»Han (Fischer, red.) fortalte pæne ting om klubben, og da interessen kom, var jeg meget glad. Jeg følte, det var et godt skifte. Jeg talte også med Viktor, inden jeg skiftede, og han fortalte mig om byen, klubben, og klubbens historie. Det var en god beslutning,« siger Kenan Kodro, der ikke kun har brugt sin holdkammerat i FC København, når det kommer til gode råd.

For der er en person, han ofte sparrer med, når det handler om fodbold – sin far, Meho Kodro, der tidligere har spillet i blandt andet Real Sociedad og Barcelona.

»Vi snakker meget om fodbold. Han spillede også som angriber og giver mig altid gode råd. Men han er ikke den type person, der presser mig meget. Han giver mig plads til selv at finde ud af tingene, og det er godt,« siger Kenan Kodro, der beskriver sin far som en ’stor fan’.

»Han ser alle mine kampe. Vi snakker altid om, hvad der kan rettes. Vi snakker om, hvad jeg kan gøre bedre og snakker tit i telefon sammen,« siger Kenan Kodro om faren, som torsdag aften kunne se sin søn lave hattrick på den europæiske scene.

Kenan Kodro (tv.) lavede tre mål mod Stjarnan torsdag aften. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Kenan Kodro (tv.) lavede tre mål mod Stjarnan torsdag aften. Foto: Anders Kjærbye



En kamp, der tydeligt betød meget for Kenan Kodro, der dog er meget rolig omkring sine egne personlige mål i FC København, som han har været i en måned.

»Jeg skal først og fremmest falde til og gøre mit bedste. Om et år vil jeg være mere moden som fodboldspiller, og mit mål er at blive ved med at kæmpe for holdet og score mål,« siger Kenan Kodro, der understreger, at han vil gøre sit bedste for at komme øverst på Superligaens topscorerliste.



Det velkendte pres der er i FC København, har han også mærket, efter han kom til, men han ser det ikke som negativt.

»Der er altid pres på professionelle spillere. Det er godt for os, og vi har som mål at vinde ligaen. Det skal vi gå efter,« siger torsdagens hattrick-helt.