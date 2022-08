Lyt til artiklen

Kampen var for dyr for de danske tv-stationer, men nu kan fodboldfans alligevel følge aftenens store danske fodboldbrag.

Tirsdagens kamp i Champions League-kvalifikationen mellem Benfica og FC Midtjylland bliver nemlig vist gratis på TV Midtvests hjemmeside.

Det oplyser FC Midtjylland på Twitter, som fortæller, at det er en af klubbens hovedsponsorer, Arbejdernes Landsbank, der har købt kampen.

Ingen tv-stationer havde købt rettighederne til kampen mellem Ulvene og den portugisiske storklub, der begynder klokken 21.00.

Årsagen har været, at prisen for at vise kampen simpelthen har været alt for høj hos de portugisiske rettighedshavere.

»Viaplay Group er ofte gået rigtigt langt i forhold til at sikre danske kampe på udebane, til glæde og gavn for de danske fodboldseere, men denne gang har prisen fra de portugisiske rettighedshavere tilsyneladende været alt for høj,« sagde FCM’s kommercielle direktør, Jacob Jørgensen, i aftes.