1. januar indtog endnu en svensker en af de tunge poster i Odense Boldklub, der allerede har svensk cheftræner i Andreas Alm.

Siden sommerferien, hvor det blev officielt, at Björn Wesström ville blive den nye fodbolddirektør, har klubben måttet vente på, at hans kontrakt med AIK Stockholm udløb. Det gjorde den altså ved årsskiftet, så den erfarne svensker nu kan begynde at trække i trådene i OB-kulissen.

Nu sætter han ord på sit nye job i et interview med klubbens eget program 'OB-update'.

»Klubben har vældig meget potentiale. Man har et godt akademi og gode faciliteter, hvilket ligger til grund for at kunne skabe resultater med førsteholdet over tid – med en identitet, skal jeg sige,« lægger den nye fodbolddirektør ud.

Björn Wesström har været tilknyttet i forskellige stillinger i den svenske hovedstadsklub AIK siden 1999, hvor han blandt andet var med til både at ansatte og senere fyre Andreas Alm som cheftræner.

Den 48-årige svensker har som sportsdirektør i AIK også stået bag flere store salg – blandt andet salget af Alexander Isak til Dortmund i 2017.

»Det ville absolut være fint at se et lignende salg i OB. Det handler vældig meget om mod. Det handler om, at spillerne skal få mulighed for at præstere,« siger han og tilføjer, at det også kræver accept og forståelse fra fansene, at det bliver en del af fortællingen, at klubbens store talenter bliver solgt.

Det store ubesvarede spørgsmål i forbindelse med Björn Wesströms ansættelse har indtil videre været, hvordan arbejdsopgaverne bliver fordelt mellem ham og klubbens eksisterende sportschef Michael Hemmingsen.

»På et generelt plan skal man se det sådan, at jeg kommer ind og styrer strukturen. Hvordan vi arbejder, hvilke processer vi har for at komme frem til, hvor vi skal være. Hvordan ser processerne ud for spillerudvikling, lederudvikling, spillestil. Den type strukturer styrer jeg,« forklarer han.

»Både Michael og Andreas svarer til mig, jeg er deres chef. De har arbejdsopgaver, som er koblet til strukturen,« fortsætter han.

Han understreger, at det vil tage ham uger hvis ikke måneder at analysere forholdene i klubben.