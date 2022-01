I månedsvis har OB-fans drømt om at se Christian Eriksen i den blå- og hvidstribede trøje.

Drømme, der blot fik ekstra liv, da den danske stjerne i december trænede på OBs anlæg i Ådalen.

Ved årsskiftet tiltrådte OBs nye fodbolddirektør, Björn Wesström, og han forholder sig nu over for B.T. til, hvordan situationen ser ud mellem klubben og Eriksen, der i sidste uge fortalte til DR, at han fortsætter karrieren og sigter mod VM i Qatar.

»Hans valg kommer til at bestemmes af, hvordan han tror, han kan nå landsholdet på bedste vis. Om det er i OB, ja, så er vi her, det er intet problem,« siger Wesström smilende til B.T.

Svenske Björn Wesström startede som ny fodbolddirektør i OB 1. januar. Foto: Odense Boldklub

Den danske elegantier har ikke spillet fodbold, siden han kollapsede med hjertestop under EM i sommer, og der er generelt ikke sluppet mange informationer ud fra Eriksen-lejren, før han i et interview med DR stod frem og blandt andet takkede for støtten.

Kort før årsskiftet ophævede han kontrakten med sin italienske klub Inter, så han nu er fri på markedet til at skifte til den klub, hvor han ønsker at fortsætte karrieren og altså forsøge at spille sig tilbage på Kasper Hjulmands landshold, der sidst på året skal til VM i Qatar.

Og skal Christian Eriksen vende tilbage til OB, hvor han slog sine folder som ungdomsspiller, bliver det OB-sportschef Michael Hemmingsen, der skal lokke ham til en permanent aftale i Ådalen. Det siger Björn Wesström.

»Michael er ham, som har den dialog med både agent og spiller. Jeg har ingen relation til Eriksen, så for mig er det bedre, at nogen, der har det, har dialogen med ham. Det er bedre for OB, end at jeg skal præsentere mig. En sådan transfer kan kun være mulig, hvis den bygger på relationer,« siger den nye fodbolddirektør.

»Det handler ikke om, hvad vi kan tilbyde i penge. Han ved, hvad han kan få, og kender det niveau, OB betaler på. Det handler mere om andre ting, om familien og fremtiden.«

»Det er den type diskussioner, som jeg tror, er interessante. I det, man kan læse og høre i medierne, er Christian åbenbart indstillet på at fortsætte, og han sigter efter at komme tilbage på landsholdet.«

Christian Eriksen nåede aldrig at spille en førsteholdskamp for OB, inden han skiftede til Ajax Amsterdam i 2008. Netop Ajax er sammen med Eriksens anden tidligere klub Tottenham nævnt som mulige destinationer for et comeback.