Jens Martin Gammelby var fast mand i Silkeborg, mens hos Brøndby troner en helt anden spiller på favoritpositionen

Der er måske nok kamp om pladserne i Brøndby IF, men som højre back finder man kun en spiller, og det må nyindkøbte Jens Martin Gammelby bare lære at acceptere.

Johan Larsson er anfører og lige nu Mr. Brøndby, og sådan en mand slår man ikke lige af, selvom man var en stor profil hos Silkeborg IF og har været på ligalandsholdet.

“Lige nu er Johan førstevalg. Han er også anfører, så han er lidt en svær mand at kæmpe mod. Han er en kulturbærer for klubben og en stor person for klubben, men jeg klør på og kæmper for det. Vi har trods alt mange kampe der skal spilles. Vi kommer lidt sent ind i pokalen, men der er både Superliga og Europa, og vi vil jo gerne gøre det godt i begge turneringer, så der skal nok blive spilletid. Så må jeg få systemet ind under huden og lære det at kende, og så er jeg sikker på, jeg nok skal være klar til at tage over for ham på et tidspunkt,” siger Gammelby til 3point.dk.

