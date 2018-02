Lyngby og AGF spillede lørdag 0-0, og Lyngby er dermed uden sejr i de seneste ti kampe i Alka Superligaen.

Foran 2314 tilskuere på et råkoldt Lyngby Stadion var AGF og den tidligere Lyngby-træner David Nielsen lørdag på besøg hos Lyngby i Alka Superligaen.

Nielsens gensyn med sin tidligere klub, som han i sidste sæson førte frem til bronzemedaljer, men siden forlod i efteråret, blev ikke den helt store spillemæssige oplevelse, og kampen endte 0-0.

For AGF var pointdelingen den femte kamp i træk uden nederlag, og med resultatet er der fire point op til top-6 og mesterskabsspillet.

For Lyngby var det tiende kamp i træk uden en sejr i Alka Superligaen.

Lyngbys seneste sejr i landets bedste fodboldrække kom den 16. oktober mod netop AGF.

Det var dog samtidig første gang siden selvsamme sejr, at Thomas Nørgaards tropper formåede at holde buret rent.

Første halvleg var uden de helt store chancer, da begge hold havde svært ved at spille sig igennem modstanderens forsvar.

De to største chancer før pausen tilfaldt Lyngbys Jeppe Kjær og AGF’s Mustapha Bundu, men farligt blev det først for alvor ti minutter inde i anden halvleg.

Her sendte AGF’s Dino Mikanovic et fremragende spark fra distancen på stolpen, inden den unge Lyngby-målmand Oskar Snorre fik forhindret Martin Pusic i at score på returbolden.

Snorre var også på plads med godt et kvarter igen, da han denne gang flot reddede et forsøg fra Mustapha Bundu.

I overtiden kom AGF's Kasper Junker tæt på et sejrsmål, da han sparkede bolden på overliggeren.

Lyngby har lukket flest mål ind af alle holdene i Superligaen i denne sæson og er med dagens resultat oppe på tre clean sheets i sæsonen.

/ritzau/

Her er BTs karakterer til de to mandskaber

Lyngby 4-2-3-1

Oskar Snorre 10

Kevin Tshiembe (ud: 89.) 4

Oliver Lund 7

Thomas Sørensen 7

Michael Lumb4

Martin Ørnskov (ud: 78.) 4

Jesper Christjansen 4

Jeppe Kjær (ud: 79.) 02

Herolind Shala 7

Gustav Marcussen 4

Mayron George 4

Mathias Hebo (ind: 78.) UB

Mohammed Said (ind: 79.) UB

Emil Bodholdt-Larsen (ind: 89.) UB

Snit: 5,2

AGF 4-4-2

Aleksandar Jovanovic 7

Dino Mikanovic 7

Pierre Kanstrup 7

Jesper Juelsgaard 7

Casper Højer Nielsen 4

Mustapha Bundu 7

Adama Guira 4

Daniel A. Pedersen 4

Martin Spelmann (ud: 82.) 4

Tobias Sana 4

Martin Pusic (ud: 77.) 4

Mustafa Amini (ind: 64.) 4

Kasper Junker (ind: 77.) UB

Magnus Kaastrup (ind: 82.) UB

Snit: 5,4

