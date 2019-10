Jacob Friis er taknemmelig.

»På egne og familiens vegne vil jeg gerne sende en dybfølt tak til alle, der har tænkt på os. Både før, under og efter kampen i søndags i Sønderjyske, ingen nævnt, ingen glemt,« siger Jacob Friis:

»Det varmer mere, end man måske aner.«

AaB-træneren kommer nu med sin første udtalelse, efter at det i fredags kom frem, at hans treårige datter havde fået konstateret leukæmi.

Det gør Jacob Friis via AaBs hjemmeside.

Siden det triste besked i fredags, hvor fodboldtræneren trak sig fra sin virke i Superliga-klubben på ubestemt tid, er det væltet ind med tilkendegivelser fra fodboldverden.

Også i forbindelse med AaBs kamp mod Sønderjyske rejste publikum sig og klappede i det tredje minut af opgøret for at markere og sende tanker til familien Friis.

»Den del er vi ufattelig taknemmelige for, ligesom vi allerede ved selvsyn har set, hvor dygtige og hårdtarbejdende personalet i det danske hospitalsvæsen er, og herudover vil jeg gerne sende en tanke til de mange familier, som desværre er i samme situation som vores,« siger Jacob Friis, der med familien er indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby for at påbegynde behandlingen.

Også mange spillere i AaB har siden givet udtryk for, at de har været påvirkede at situationen. Men Jacob Friis giver onsdag også udtryk for, at spillerne skal rette fokus mod dagligdagen

»Når det er sagt, så er det vores ønske, at opmærksomheden i AaB nu rettes mod hverdagen,« siger Jacob Friis.

Det vides endnu ikke, hvornår han vender tilbage til trænergerningen i AaB. I mellemtiden varetages jobbet af den normale assistenttræner, Lasse Stensgaard.

AaB skal torsdag spille mod HB Køge i pokalturneringen.