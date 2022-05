Der skal ske mirakler, hvis FC København ikke kommer til at kalde sig mestre næste søndag på hjemmebane mod AaB.

Efter 2-0 over Randers FC brød de københavnske løver ud i vild jubel, og det lignede et hold, der fejrede mesterskabet med de medrejsende fans.

For det virker fuldstændig urealistisk, at FCM skal kunne hente seks point og en forskel i målscore, hvor FCK er 12 mål bedre. Derfor tør en lykkelig Rasmus Falk også godt kalde FCK mestre.

»Lige nu føler vi, at den er hjemme, selv om jeg godt ved, den ikke er 100 procent. Men den her kamp var så vigtig, og det kommer de ikke tilbage fra,« lød det fra Falk efter kampen til TV3 Plus.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

»Det betyder så meget for klubben, at vi kan være næsten sikre. Det betyder enormt meget. I mine øjne blev det sikret i dag, selv om jeg ved, vi har en kamp, vi skal gøre færdig.«

»Det er noget tid siden, vi har vundet, og det blev en hård kamp. Men ja, vi er lykkelige for at kunne tage herover at vinde,« siger Falk, der dog ikke er helt klar til at fejre sejren med champagne:

»Vi siger et glas vin i dag,« sagde han med et stort smil efterfølgende, hvor Peter Ankersen også bakkede op om, at mesterskabet er hjemme.

Dagens 2-0-sejr over Randers FC blev sikret på ganske stærk vis, og du kan læse B.T. dom over opgøret lige her - en islandsk gulddreng tog overskrifterne!