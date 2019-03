Han havde efter sin fatale fejl i Superliga-grundspillets sidste kamp søndag aften ikke lyst til at tale med mediernes udsendte. Men efter at have sundet sig et halvt døgn er Vejle-målmanden Thomas Hagelskjær nu mentalt klar til at give sin version af, hvad der skete.

»Det er svært at sætte ord på. Det er jo noget, der kun sker én ud af en million gange. Det er en kæmpe fejl. Men jeg ser simpelthen ikke, at Joni Kauko kommer ind fra siden af mig, snupper bolden og scorer. Kort sagt: Det var tungt i går, og det er stadig ikke sjovt i dag. Men i morgen er jeg tilbage på træningsbanen. Jeg må bruge oplevelsen som en motiverende faktor i stedet for at grave mig ned,« siger Thomas Hagelskjær til B.T.

Den 23-årige målmand var kommet på banen i det 40. minut som reserve for Pavol Bajza, der var udgået efter at have pådraget sig en blødende flænge under knæet.

»Det var ikke en kamp med store redninger, men jeg havde undervejs en god fornemmelse og gjorde, hvad jeg skulle. Det er det, jeg skal tage med mig i det videre forløb. Det er jo ikke fordi, jeg har fået skåret begge hænder af, og at jeg ikke længere kan stå på mål. Selvfølgelig har jeg tidligere i karrieren lavet fejl, men slet ikke en så stor en som denne, og det kommer aldrig til at ske igen,« siger Thomas Hagelskjær.

Thomas Hagelskjær kom på banen mod Esbjerg, da Vejles målmand Pavol Bajza (billedet) måtte udgå på grund af en blødende flænge under knæet. Foto: John Randeris Vis mere Thomas Hagelskjær kom på banen mod Esbjerg, da Vejles målmand Pavol Bajza (billedet) måtte udgå på grund af en blødende flænge under knæet. Foto: John Randeris

Efter kampen tog holdkammeraterne fat i ham.

»Siden mit fatale kiks har jeg stort set kun modtaget opmuntrende tilkendegivelser. Det har virkelig været rart at mærke opbakningen. De ved jo også, hvad jeg kan i dagligdagen, men det ændrer ikke på, at det gør ondt at have skuffet så mange,« siger Thomas Hagelskjær.

Hans fejl betød, at Vejle tabte udekampen mod Esbjerg fB 1-2, og at AaB trak 'sorteper' i kampen om adgangsbilletterne til Superligaens mesterskabsslutspil.

»Jeg er klar over, hvad det betyder for os, men jeg kan ikke bruge kræfter på at tænke over, hvad det betyder for konkurrenterne i Superligaen. Det er en del af gamet, og det tror jeg også, at de andre ved,« siger Thomas Hagelskjær.

Joni Kauko (nummer to fra højre) blev dagens mand i Esbjerg søndag aften. Foto: John Randeris Vis mere Joni Kauko (nummer to fra højre) blev dagens mand i Esbjerg søndag aften. Foto: John Randeris

Efter kampen kørte han hjem til sin bopæl for at slappe af.

»Det tog lidt tid at falde i søvn. I stedet har jeg sovet ud i dag. Trods omstændighederne er jeg ved udmærket mod. Fejlen betyder ikke, at jeg føler mig som en dårligere målmand. Havde jeg eksempelvis tabt bolden mellem benene eller lavet noget målmandsteknisk helt forkert, kan det da godt være, at jeg i næste kamp ville føle mig en smule usikker,« siger Thomas Hagelskjær.

Ved hjemkomsten modtog han på sin Facebook-profil en fnysende 'hilsen' fra en skuffet AaB-fan, der skrev at han håbede, at Thomas Hagelskjær ville blive ramt af uhelbredelig kræft.

»Heldigvis har jeg primært fået positive kommentarer. At der så er nogle enkelte, der sender sine frustrationer videre til mig på denne måde, er en del af gamet. Jeg ville ønske, at de ville forstå, at jeg er den, der har det allerværst med fejlen. Jeg vælger at ignorere hilsenen og har ikke tænkt mig at gøre mere ud af den sag,« siger Thomas Hagelskjær.

Esbjergs Rodolph Austin og Vejles Mathias Hebo Rasmussen i duel i søndagens Superliga-kamp på Blue Water Arena i Esbjerg. Foto: John Randeris Vis mere Esbjergs Rodolph Austin og Vejles Mathias Hebo Rasmussen i duel i søndagens Superliga-kamp på Blue Water Arena i Esbjerg. Foto: John Randeris

I den resterende del af Superliga-sæsonen skal Vejle kæmpe om nedrykning i en pulje, der også har deltagelse af AGF, AC Horsens og Sønderjyske.

»Min fejl betyder meget på den korte bane. Men vi er ikke rykket ned. Det skal vi huske. Vi har stadig masser af muligheder for at redde vores Superliga-eksistens. Det er klart, at det havde set bedre ud, hvis vi var endt i den anden pulje med Vendsyssel, Randers og AaB,« siger Thomas Hagelskjær.

Resten af dagen har han i øvrigt tænkt sig at fordybe sig i sine jura-studier.

»Jeg er i gang med at læse formueret. Det kræver fuld koncentration. På den måde får jeg tankerne væk fra søndagens alt andet end positive oplevelse,« lyder Thomas Hagelskjærs slutreplik.