Genoa-spilleren Lukas Lerager ligner mere og mere end mand, som er FC København-spiller, inden mandagen er omme.

Lige nu har FCK sendt et privatfly til Italien for at hente landsholdsspilleren. Og Genoa og Superliga-klubben er enige om en aftale.

Det fortæller pålidelige kilder til B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen.

'Det er Lukas Lerager, som FC København er på vej ned og hente i privatfly. Alt er i princippet på plads i den aftale nu. Lerager og FCK er som tidligere skrevet enige, og nu er klubberne også,' skriver han på Twitter og fortsætter:

'Men FCK har stadig den lille frygt, at Genoa trækker stikket til allersidst.'

Og det er ikke kun Genoa, som FC København er nervøse for. Løverne har ligeledes frygtet, at Thomas Franks Brentford skulle komme på banen i sidste øjeblik og snuppe Lukas Lerager.

Men nu ligner det altså, at københavnerne får deres ønske spiller på transfervinduets sidste dag.

Han begyndte også allerede søndag at lede efter bolig i København. Det afslørede hans svigerfar, der på sociale medier skriver, at Lerager-familien leder efter en permanent bolig.

Om Lukas Lerager bliver FC København-spiller i løbet af mandag aften, kan du følge LIVE her på B.T., hvor vi sender Transfervinduet helt frem til klokken 00.00.